Espectáculos

El actor José Eduardo Derbez y la DJ y productora Mariana BO fueron el centro de atención este sábado 14 de noviembre, cuando él compartió una imagen junto a ella en un campo de tiro. Esta publicación ha encendido las alarmas y las redes están que arden con especulaciones, ¡y no es para menos! La foto sale a la luz apenas dos semanas después de que Derbez y Paola Dalay anunciaran públicamente su separación el pasado 1 de noviembre.

En la imagen, que Mariana BO compartió y José Eduardo republicó en sus historias de Instagram, se los ve a los dos con ropa oscura, lentes de sol, gorras y protección auditiva. ¡Y lo más llamativo, claro, son las armas largas con las que aparecen practicando al aire libre! La DJ compartió una composición de cuatro fotos, una de ellas junto al actor, y en las otras se aprecian las armas y parte de la práctica. ¿Será que compartieron un día de hobbies extremos o hay algo más entre estos dos?

Ni José Eduardo ni Mariana han soltado prenda sobre una posible relación sentimental, manteniendo el misterio vivo y haciendo que el chismecito sea todavía más jugoso. La gente ya está armando sus teorías, pero por ahora, la foto en el campo de tiro es el único elemento público que los relaciona.

Y hablando de rupturas... el chisme de Paola Dalay

Mientras José Eduardo hace de las suyas, el drama también persigue a su ex, Paola Dalay. Circulan versiones sobre un video donde la influencer aparece junto al futbolista César Romo. La grabación, al parecer, habría sido tomada en julio de 2026, cuando Paola y Derbez todavía eran pareja públicamente. ¡Ay, Dios mío, qué enredo!

Aunque el medio que sacó la información aclaró que el video no demuestra ninguna infidelidad ni permite sacar conclusiones sobre el estado de la relación en ese momento, Paola ya salió a decir que conoció a Romo después de terminar con José Eduardo. ¡La cosa está intensa por todos lados!

¿Quién es Mariana BO? ¡Una artista de otro nivel!

Pero, ¿quién es esta mujer que tiene a todos hablando? Mariana BO, cuyo nombre real es Sandra Mariana Borrego Robles, no es cualquier persona. Es una DJ, productora y violinista nacida en Culiacán, Sinaloa, y es parte de la comunidad LGBT+. ¡Talentosa y con una propuesta única!

Ella arrancó su carrera como DJ en 2011 y de ahí desarrolló un proyecto que mezcla el violín en vivo con sus sets electrónicos, ¡una locura que hay que ver para creer! Además, le mete percusión con finger drumming, ejecutando ritmos sobre controladores digitales. ¡Básicamente, no solo pone música, la reinventa en el momento!

Mariana creció en una familia de artistas, fue baterista en el colegio y se formó como violinista clásica en el Instituto Sinaloense de Cultura. Como ella misma le dijo a Vogue México, "La música no es como un lenguaje universal; es el lenguaje universal", ¡y con esa pasión ha construido su carrera! Su sonido actual se pasea entre el acid techno, hard groove y hard techno, y admira a grandes como Indira Paganotto, Nico Moreno y Sara Landry. Su discografía ya tiene sencillos y EP como Memento Mori, Kotodama, Vivaldi y Cantus, y hasta ha lanzado música con Filth on Acid, el sello de Reinier Zonneveld.

¡De Culiacán a Tomorrowland!

Lo de Mariana BO no es poca cosa; su talento la ha llevado a los festivales más importantes del mundo. ¡Ha tocado en Tomorrowland, Ultra Music Festival y EDC! De hecho, marcó historia al ser la primera mujer mexicana en presentarse en Tomorrowland en julio de 2022. ¡Un hito que solo los grandes consiguen!

Ese mismo año, su carrera despegó aún más al alcanzar el puesto 34 en el Top 100 de DJ Mag. También ha estado en los carteles de EDC México y Las Vegas, Daydream Festival en México y Bélgica, y el Sunburn Festival en India. Vogue México la describe como una artista que hizo una transición de la música clásica y el EDM hacia ritmos más pesados, pero Mariana sostiene que su proyecto conserva elementos de sus dos grandes pasiones: lo electrónico y la interpretación instrumental.

Aunque ahora su cercanía con José Eduardo Derbez la pone en el foco de las redes, la verdad es que la actividad pública de Mariana se centra en sus presentaciones, producciones y las fechas que tiene por el circuito internacional de la música electrónica. ¿Será que esta dupla tiene futuro o fue solo una salida de amigos con mucha puntería?