Espectáculos

Ayer, domingo 15 de noviembre, Makro Parque se llenó de música y solidaridad con el concierto “Ningún Angelito Más en la Calle”, ¡un evento que nos llegó al alma! Este showazo solidario reunió a varios artistas para darle una mano a los niños en situación de vulnerabilidad, y lo mejor de todo es que Xona Streaming lo transmitió en vivo por sus plataformas digitales y su canal de YouTube, para que nadie se quede sin aportar desde su casita.

La iniciativa es de lo más linda, che. Buscan algo más que solo un ratito de alegría: quieren conseguir techo, alimentación y la palabra de Dios para quienes más lo necesitan. Tipo, no es solo un concierto, es una movida para cambiar vidas, ¿me entendés? La idea principal, bajo el mismo lema “Ningún Angelito Más en la Calle”, es tocar el corazón de la ciudadanía para generar conciencia y que todos nos pongamos las pilas para darles protección y mejores oportunidades a los que necesitan ayuda.

El concierto arrancó desde las 19:30, y gracias a la transmisión en vivo de Xona Streaming, la gente pudo seguir el evento desde donde estuviera, sumándose a esta causa tan importante. Es que con esto de las plataformas digitales, ya no hay excusa para no ser solidario, ¿verdad? ¡Un aplauso para los artistas que se sumaron sin dudar!