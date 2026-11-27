Đời sống

Cảm giác vừa gập laptop lại là muốn bật nhạc lên quẩy cuối tuần ngay lập tức, nhưng thực tế là đầu óc chúng ta thường không chịu 'hạ nhiệt' nhanh thế. Những tin nhắn chưa kịp rep, đống việc còn dang dở hay nỗi lo về ngày thứ Hai sắp tới cứ thế ám ảnh ngay cả khi bạn đã nằm dài trên sofa. Để giải quyết tình trạng này, một quy trình nhỏ gọi là 'Friday reset' vào cuối tuần sẽ giúp bạn tổ chức lại mọi thứ và thực sự ngắt kết nối với công việc.

Dọn dẹp tâm trí và sắp xếp công việc

Thay vì cố gắng ghi nhớ mọi thứ trong đầu khiến não bộ căng thẳng, hãy liệt kê ra ba điều quan trọng nhất cần thực hiện vào tuần sau. Việc xác định rõ điểm bắt đầu giúp bạn không bị ngợp ngay từ những phút đầu tiên khi quay lại làm việc. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian chuẩn bị sẵn túi xách, kiểm tra lịch trình hoặc sắp xếp những món đồ cần thiết cho ngày thứ Hai. Những hành động nhỏ này tuy đơn giản nhưng lại giúp quá trình quay trở lại nhịp sống thường nhật trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Một bước quan trọng khác là dành ra khoảng 5 đến 10 phút để dọn dẹp không gian làm việc. Bạn không cần phải tổng vệ sinh toàn bộ, chỉ cần vứt bỏ những thứ không cần thiết, sắp xếp lại giấy tờ và làm sạch bề mặt bàn làm việc. Khi không gian gọn gàng, bạn sẽ có cảm giác mình thực sự đang khép lại một chu kỳ làm việc để chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

Lên kế hoạch cho sự thư giãn

Đừng chỉ chăm chăm vào những việc chưa hoàn thành, hãy dành thời gian nhìn lại những thành tựu trong tuần. Đó có thể là việc hoàn thành một dự án khó, dành thời gian đi tập gym hay đơn giản là đã nghỉ ngơi nhiều hơn. Việc công nhận những chiến thắng nhỏ giúp bạn thoát khỏi cảm giác tuần làm việc là một danh sách nghĩa vụ dài vô tận.

Để tránh những pha 'hoảng loạn' phút chót, hãy kiểm tra lại các cuộc hẹn, lịch đi chơi hoặc các nghĩa vụ cá nhân. Việc liên lạc sớm với bạn bè hoặc người yêu sẽ giúp bạn chủ động hơn, từ đó tạo ra nhiều khoảng trống cho những khoảnh khắc ngẫu hứng. Ngoài ra, hãy dành 10 phút để dọn dẹp những khu vực dễ bị tích tụ đồ đạc như lối vào nhà, bàn bếp hay bàn ăn. Khi mọi thứ về đúng vị trí, bạn sẽ cảm thấy bình yên hơn khi trở về nhà.

Tối ưu hóa sinh hoạt và ngắt kết nối

Việc chuẩn bị cho ăn uống cũng là một phần của quy trình reset. Trước khi đi mua sắm cho cuối tuần, hãy kiểm tra những gì mình đang có, ghi chú những thứ còn thiếu và lên ý tưởng cho hai đến ba bữa ăn đơn giản. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí mà còn loại bỏ được câu hỏi gây đau đầu: Hôm nay ăn gì?

Cuối cùng, hãy thực hiện một cuộc 'thanh lọc' kỹ thuật số. Hãy đóng những tab trình duyệt không cần thiết, tắt thông báo không quan trọng và đặt điện thoại sang một bên. Bạn không cần phải biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hội trong hai ngày, nhưng việc cho bản thân một khoảng thời gian không bị làm phiền bởi các thông báo liên tục là điều cực kỳ cần thiết.

Bạn không nhất thiết phải làm cả tám điều này vào mỗi thứ Sáu. Hãy chọn từ ba đến năm thói quen phù hợp nhất với lối sống của mình và dành khoảng 15 đến 20 phút để hoàn thành. Mục tiêu không phải là biến ngày thứ Sáu thành một chuỗi những nghĩa vụ mới, mà là kết thúc tuần với một tâm trí nhẹ nhàng hơn. Bạn hoàn toàn xứng đáng được thư giãn, kể cả khi mọi việc vẫn chưa hoàn thành hết.