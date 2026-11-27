Giải trí

Michael Bublé sẽ trình diễn tại lễ trao giải khoa học - công nghệ VinFuture vào tối 4/12 tại Nhà hát Hồ Gươm. Nam ca sĩ từng thắng năm giải Grammy này sẽ mang đến những nhạc phẩm tôn vinh tình yêu, niềm hy vọng và sức mạnh của sự kết nối giữa con người.

Ban tổ chức cho rằng cách Michael Bublé kế thừa và làm mới những tác phẩm nghệ thuật kinh điển có nét tương đồng với quá trình phát triển của khoa học, khi các thành tựu mới được xây dựng trên nền tảng tri thức của những thế hệ đi trước.

Chân dung nam ca sĩ 51 tuổi

Michael Bublé nổi tiếng với phong cách trình diễn kết hợp giữa pop, jazz, swing và R&B. Anh được khán giả biết đến rộng rãi qua những bản tình ca như Home, Haven't Met You Yet, Everything và các ca khúc chủ đề Giáng sinh. Trong hơn 20 năm hoạt động, nam ca sĩ đã bán hơn 75 triệu album trên toàn thế giới, nhận năm giải Grammy cùng nhiều chứng nhận âm nhạc khác.

Thành tích của anh bao gồm sáu album đạt chứng nhận đĩa bạch kim và hơn 14 tỷ lượt nghe trực tuyến. Những album như Call Me Irresponsible (2007), Crazy Love (2009), Christmas (2011), To Be Loved (2013) và Love (2018) đều đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng.

Ngoài sự nghiệp ca hát, Michael Bublé còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại chương trình The Voice phiên bản Mỹ từ năm 2024. Đáng chú ý, thí sinh thuộc đội của anh đã giành chiến thắng liên tiếp trong mùa 26 và 27.

Về giải thưởng VinFuture 2026

Sự kiện VinFuture 2026 diễn ra với chủ đề "Khoa học Khai mở - Kiến tạo Phồn vinh" (Science Drives - Prosperity Rises), nhằm tôn vinh các thành tựu khoa học có tiềm năng tạo ra thay đổi tích cực cho đời sống con người. Năm nay, giải thưởng đã nhận được 1.819 đề cử từ năm châu lục.

Đây là giải thưởng khoa học - công nghệ toàn cầu được tổ chức thường niên, vinh danh những đổi mới đột phá giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững cho hành tinh. Sự kiện luôn có sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu trong giới nghiên cứu. Trước đó, các nghệ sĩ như John Legend, Christina Aguilera, Katy Perry, nhóm nhạc Imagine Dragons và ca sĩ Alicia Keys cũng từng biểu diễn tại chương trình.

Đúng là một sự kết hợp đầy thú vị giữa âm nhạc cổ điển và khoa học hiện đại, nghe thôi đã thấy "vibe" sang xịn mịn rồi!