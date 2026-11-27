Đời sống

Nếu gần đây bạn có ghé thăm một Museum of Illusions hay những nơi tương tự, cảm giác thu lại chắc chắn giống một công viên chủ đề dành cho người lớn hơn là những bảo tàng truyền thống mà chúng ta thường đi từ thời nhỏ. Thay vì chiêm ngưỡng hiện vật, bạn sẽ thấy mình lạc giữa những chiếc gương, các vật thể khổng lồ, những ảo giác thị giác và các sắp đặt đầy màu sắc. Mục tiêu chính của mọi người lúc này là tìm góc chụp chuẩn, tạo dáng sao cho đúng hoặc chọn khoảnh khắc lý tưởng để quay video.

Những không gian này được thiết kế đặc biệt để khách tham quan tương tác trực tiếp. Những hình ảnh tạo ra tại đây được tính toán kỹ lưỡng để có thể lan truyền chóng mặt trên màn hình của hàng triệu người dùng. Việc gắn mác bảo tàng mang lại một vẻ ngoài uy tín về mặt thể chế, nhưng thực chất toàn bộ trải nghiệm lại xoay quanh trò chơi, sự tương tác xã hội và niềm vui khi được chụp ảnh trong một môi trường lạ lẫm.

Khi cơ thể trở thành một phần của tác phẩm

Thực ra, việc tìm kiếm sự giải trí và thoát ly thực tại trong các không gian văn hóa không có gì sai. Tuy nhiên, điều đáng bàn là loại trải nghiệm mà những nơi này mang lại, nhất là khi bảo tàng trở thành một định dạng giải trí đóng gói sẵn và ảnh chụp trở thành phương tiện giao tiếp chính.

Tại Museum of Illusions, chính cơ thể của khách tham quan là yếu tố bắt buộc để hoàn thiện hiệu ứng. Những tấm gương hay góc nhìn phối cảnh chỉ có ý nghĩa khi có người bước vào khung hình. Trải nghiệm lúc này là một vòng lặp liên tục giữa không gian, cơ thể và camera: bạn bước vào ảo giác, thực hiện một màn trình diễn cá nhân, chụp ảnh, và rồi chính bức ảnh đó lại trở thành mồi nhử để thu hút những vị khách tiếp theo.

Sự đánh đổi của các triển lãm nhập vai (Immersive)

Song song với đó là làn sóng triển lãm nhập vai dựa trên các nghệ sĩ nổi tiếng đang đổ bộ vào các thành phố lớn. Những show diễn lưu động này lấy tác phẩm của Vincent van Gogh, Claude Monet hay Frida Kahlo rồi biến chúng thành những môi trường trình chiếu khổng lồ, bao quanh người xem bằng hình ảnh chuyển động, âm nhạc và animation. Những bức họa vốn quen thuộc qua sách vở nay được phóng đại thành các yếu tố kiến trúc, mời khách tham quan bước vào bên trong tác phẩm.

Nhưng khi một bức tranh như The Starry Night của Van Gogh biến thành một màn trình chiếu phủ kín tường, những đặc điểm vật lý của bản gốc hoàn toàn biến mất. Chúng ta không còn thấy được những nhát cọ, độ dày của sơn, chất liệu vải canvas hay những biến đổi màu sắc tinh tế mà chỉ khi đứng gần tác phẩm thật mới thấy rõ.

Không chỉ mất đi kết cấu, kích thước của tác phẩm cũng bị thay đổi, làm mất đi tỷ lệ mà chính nghệ sĩ đã chọn khi sáng tạo. Một bức tranh vốn có thời gian nội tại riêng, đứng yên để người xem tự quyết định nhìn vào đâu, quan sát điều gì và dừng lại bao lâu. Trong khi đó, tại các show immersive, bầu trời chuyển động, chi tiết lúc hiện lúc ẩn, ánh sáng thay đổi và âm nhạc dẫn dắt cảm xúc. Trải nghiệm này dù cực kỳ ấn tượng nhưng lại khiến chúng ta tiêu thụ nghệ thuật thông qua bầu không khí và chuyển động, thay vì sự quan sát lặng lẽ và riêng tư.

Tư duy "phông bạt" trong thiết kế văn hóa

Mô hình lưu động của các triển lãm này khớp hoàn toàn với cách thông tin vận hành trên internet. Một bức ảnh khách tham quan đứng dưới hình chiếu khổng lồ của Monet vừa là kỷ niệm cho họ, vừa là lời mời gọi những người khác qua màn hình điện thoại. Chính logic này đang tác động trực tiếp đến việc thiết kế các không gian văn hóa.

Các căn phòng giờ đây được định hình quanh những góc nhìn cụ thể, các sắp đặt phụ thuộc vào vị trí đứng của khách, và mọi tương tác đều được tính toán để trông thật đẹp khi lên hình hoặc lên video. Người xem không còn đơn thuần là trải nghiệm không gian, mà đồng thời trở thành người sản xuất ra hình ảnh đại diện quan trọng nhất của không gian đó để truyền bá trong thế giới số.

Sự phổ biến của những show diễn này cho thấy khái niệm bảo tàng vẫn cực kỳ hấp dẫn, ngay cả khi không có một bộ sưu tập cố định nào làm trung tâm. Thế nhưng, từ bảo tàng vốn mang theo những kỳ vọng về bảo tồn, nghiên cứu, giáo dục và sự tiếp xúc nguyên bản với những hiện vật có lịch sử. Khi mọi trải nghiệm khác nhau đều được gọi chung là bảo tàng, ranh giới giữa một cuộc gặp gỡ nghệ thuật thực thụ và một trò giải trí đơn thuần trở nên mờ nhạt. Một triển lãm immersive hay Museum of Illusions có thể mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng một khi ảo giác được giải mã và ảnh đã chụp xong, chúng để lại rất ít khoảng trống cho sự tìm tòi và suy ngẫm sâu hơn.

Đi xem để hiểu nghệ thuật hay đi xem để có ảnh đăng story, anh em chọn cái nào?