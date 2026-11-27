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Brooklyn Beckham, con trai lớn của cựu danh thủ David và nhà thiết kế Victoria Beckham, dành lời tri ân cho vợ mình là diễn viên Nicola Peltz. Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight ngày 23/11, anh cho biết hai vợ chồng là fan lớn nhất của nhau và Nicola đã tiếp sức cho anh trong việc kinh doanh.

Brooklyn kể công thức nước xốt được tạo ra vào một đêm cách đây 5 năm khi cả hai cùng say. Anh cho biết hai người luôn ủng hộ nhau, như việc anh đi cổ vũ và giúp đỡ khi Nicola bận đóng phim, và gọi vợ là người tuyệt nhất.

Hành trình ra mắt và ý nghĩa tên gọi

Cloud 23 chính thức ra mắt vào tháng 10/2024 với mong muốn lan tỏa đam mê ẩm thực và truyền cảm hứng cho khách hàng vào bếp. Để đạt được hương vị như hiện tại, Brooklyn và vợ đã dành tới hai năm rưỡi để nghiên cứu. Hiện tại, hãng bán theo cặp hai loại là xốt cay Hot Habanero và xốt cay ngọt Sweet Jalapeno với mức giá 39,99 USD, tương đương hơn một triệu đồng.

Tên gọi Cloud 23 mang nhiều tầng ý nghĩa về mặt tình cảm. Trước hết, đây là cách Brooklyn thể hiện tình yêu với bố vì David Beckham từng mặc áo số 23 khi thi đấu cho Real Madrid và LA Galaxy. Đồng thời, con số này cũng gắn liền với chuyện tình của hai vợ chồng khi Brooklyn cầu hôn Nicola vào ngày 23/6/2020.

Tại buổi quảng bá sản phẩm ở Anh năm 2024, Brooklyn đã nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ và các em, cho thấy thời điểm đó anh vẫn chưa có bất hòa với gia đình ruột thịt.

Những rắc rối về pháp lý và nhãn hiệu

Trái ngược với sự hào hứng khi ra mắt, việc vận hành thương hiệu tại thị trường Mỹ lại gặp trục trặc. Theo thông tin ngày 16/11, Brooklyn đã hủy kế hoạch đăng ký nhãn hiệu Cloud 23 tại Mỹ. Dù trước đó đơn nộp lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) đã được chấp thuận, nhưng hồ sơ này hiện bị đánh dấu là "không còn hiệu lực".

Nguyên nhân là do Brooklyn không bổ sung tài liệu cần thiết, không yêu cầu gia hạn trong thời hạn cho phép và không phản hồi kịp thời các yêu cầu từ luật sư đại diện cơ quan chức năng. Không chỉ Cloud 23, một số nhãn hiệu khác như C23 và Beck's Bun cũng rơi vào tình trạng "không còn hiệu lực".

Mối quan hệ rạn nứt với gia đình và nỗ lực hàn gắn

Brooklyn Beckham là một trong những nepo baby nổi tiếng. Anh từng làm người mẫu, barista, nhiếp ảnh gia, mở nhà hàng thời vụ và show nấu ăn nhưng không tạo được dấu ấn. Anh cũng từng từ bỏ sân cỏ năm 15 tuổi dù dành nhiều năm huấn luyện để nối nghiệp bố.

Đầu năm nay, mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham trở nên rạn nứt sâu sắc. Anh thậm chí đăng bài chỉ trích người thân, cho rằng bố mẹ cố ý phá hoại chuyện tình cảm và gây áp lực buộc anh phải ký nhượng quyền sử dụng họ tên.

Tuy nhiên, một tín hiệu hòa giải đã xuất hiện vào ngày 12/11 khi Victoria Beckham quyết định chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu mang tên Brooklyn Beckham cho con trai. Động thái này được xem là hy vọng mở đường cho một sự hàn gắn có ý nghĩa trong tương lai giữa hai mẹ con.