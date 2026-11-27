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Hình ảnh NSƯT Kim Oanh hội ngộ NSND Xuân Bắc cùng các đồng nghiệp trong phim Sóng ở đáy sông vừa khiến khán giả xôn xao. Đã 26 năm kể từ khi bộ phim truyền hình này lên sóng vào năm 2000, những gương mặt gắn liền với tác phẩm đều đã có những bước chuyển mình rõ rệt trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Trong Sóng ở đáy sông, NSND Xuân Bắc vào vai Phạm Quang Núi, một chàng trai với số phận đầy bất hạnh. Lớn lên trong gia đình nhiều mâu thuẫn và bất công, là con của người vợ lẽ nên Núi và các em phải chịu sự phân biệt đối xử, ghẻ lạnh từ chính cha và những người anh cùng cha khác mẹ. Sau khi mẹ mất, Núi phải bươn chải kiếm sống để lo cho các em. Những tổn thương từ gia đình và những lựa chọn sai lầm đã đẩy nhân vật vào vòng lao lý, trải qua nhiều năm tháng chìm nổi trước khi cố gắng làm lại cuộc đời. Thời điểm đó, dù còn trẻ nhưng Xuân Bắc đã ghi điểm bằng khả năng diễn xuất ấn tượng, lột tả thành công một nhân vật giằng xé nội tâm, bên ngoài bất cần nhưng bên trong đầy tổn thương. Đây cũng là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của nam nghệ sĩ trên màn ảnh nhỏ.

Từ nam chính phim truyền hình đến Cục trưởng

Trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua vai Núi, NSND Xuân Bắc từng góp mặt trong nhiều phim như 12A và 4H, Ngã ba Đồng Lộc, Chuyện nhà Mộc, Kẻ cắp bất đắc dĩ hay Đảo xa. Sau thành công của Sóng ở đáy sông, anh trở thành gương mặt quen thuộc của Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm và Gala cười. Với lối diễn linh hoạt cùng biểu cảm hài hước, anh nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả.

Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của Xuân Bắc chính là vai Nam Tào trong Táo quân. Sự kết hợp ăn ý với NSND Công Lý (vai Bắc Đẩu) đã tạo nên một cặp đôi kinh điển mỗi dịp Tết, với những màn đối đáp sắc sảo, dí dỏm và đầy tính châm biếm. Không chỉ diễn hài, nam nghệ sĩ còn thể hiện năng khiếu dẫn chương trình qua các show như Hỏi xoáy đáp xoay, Đuổi hình bắt chữ, Ơn giời! Cậu đây rồi... Trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam, anh tham gia các tác phẩm như Bệnh sĩ và Những chấn động còn lại, đặc biệt giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2014 với vai diễn trong vở Đạo học.

Sự nghiệp của Xuân Bắc có những bước tiến quan trọng về danh hiệu và quản lý. Anh được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2016 và trở thành Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2023. Về quản lý, anh giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam từ tháng 1/2021. Đến ngày 30/10/2024, NSND Xuân Bắc chính thức được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về đời tư, nam nghệ sĩ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ và ba con trai.

Hành trình đa năng của 'Mây'

Đối trọng với vai Núi là nhân vật Mây do NSƯT Kim Oanh đảm nhận. Mây là người phụ nữ sắc sảo, phức tạp và là tác nhân gây ra nhiều biến cố trong đời Núi. Dù có con với Núi nhưng cô không duy trì được mái ấm bình yên. Khi Núi vướng vòng lao lý, Mây có mối quan hệ với người đàn ông khác rồi nhiều lần trở về, khiến đời Núi thêm sóng gió. Chính sự lựa chọn và hành động của Mây đã khiến khán giả vừa tò mò vừa bức xúc, đồng thời định hình hình ảnh NSƯT Kim Oanh với những vai diễn cá tính mạnh.

Sau bộ phim, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý trong Những ngọn nến trong đêm, Ma làng, Những giấc mơ dài và phim điện ảnh Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ vào năm 2023. Tốt nghiệp khóa diễn viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 1995, chị từng làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ trước khi chuyển sang VTV.

Năm 2007, NSƯT Kim Oanh gia nhập Ban Văn nghệ VTV với vai trò biên tập viên, sau đó học thêm về đạo diễn để sản xuất các chương trình văn nghệ, sân khấu và làm giảng viên nội bộ. Sau 18 năm gắn bó, đến tháng 10/2025, chị thông báo rời Ban Văn nghệ VTV để chuyển sang Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5) với mong muốn khám phá khả năng bản thân và học hỏi thêm về văn hóa đồng bào dân tộc. Trong cuộc trò chuyện với VTV vào tháng 1/2026, chị chia sẻ về hành trình vượt khỏi giới hạn để trưởng thành hơn trong diễn xuất. Hiện ở tuổi 50, NSƯT Kim Oanh chọn cuộc sống độc thân và giữ kín tiếng về đời tư.

Đúng là thời gian thay đổi mọi thứ, từ những vai diễn đầy sóng gió đến những vị trí quản lý và những ngã rẽ sự nghiệp đầy bất ngờ, mọi người thấy sao về cú 'lột xác' này?