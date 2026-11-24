Eğlence

Oyuncu Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin ve Leyla ile birlikte geçirdikleri Antalya tatilini noktaladı. Çift, hem COP31 iklim zirvesindeki etkinlikler hem de ara tatil için gittikleri şehirden ayrılarak İstanbul'a döndü.

İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan Kenan İmirzalıoğlu, soruları yanıtsız bıraktı. İmirzalıoğlu, "Çok yorgunuz" demekle yetindi.