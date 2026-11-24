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Jennifer Lopez, "Friends Keep Secrets" adlı podcast programında formunu nasıl koruduğunu detaylarıyla paylaştı. Yıldız, vücudundaki en büyük değişimin ağırlık antrenmanları sayesinde olduğunu ve bu alışkanlığa yaklaşık 8-10 yıl önce başladığını belirtti. Kas kaybını önlemek için egzersizlerini yeniden düzenleyen Lopez, ağırlık çalışmanın kendisine güç kazandırdığını ve fiziksel görünümünde önemli değişiklikler yarattığını söyledi.

Beslenme konusundaki yaklaşımının da zamanla değiştiğini anlatan şarkıcı ve oyuncu, gençlik yıllarında yemek konusunda kendisini sınırlamadığını itiraf etti. Eskiden istediği her şeyi yiyebildiğini ancak yaş aldıkça bu düzenin artık mümkün olmadığını fark ettiğini belirten Lopez, geçmişte pirinç, fasulye, ekmek, tereyağı, domuz eti ve kızartma gibi yiyecekleri sık tükettiğini açıkladı.

Şimdilerde ise protein ağırlıklı bir beslenme düzenini benimsediğini söyleyen yıldız, özellikle balık ve yeşil sebzeleri tercih ettiğini vurguladı. "Çok fazla balık yiyorum. Bol protein ve bol yeşillik tüketiyorum" diyen Lopez, sağlıklı beslenmeyi günlük yaşamının merkezine koymuş durumda.

İçecek tercihlerinde ise oldukça net olan Jennifer Lopez, hayatından kahveyi ve kafeini tamamen çıkardığını söyledi. Gün boyunca yeterli miktarda su içmeye özen gösterdiğini belirten yıldız, bu rutinin önemine dikkat çekti.

Lopez, tüm bu disiplini başkalarının beklentilerini karşılamak için değil, sadece kendisini daha güçlü ve iyi hissetmek amacıyla sürdürdüğünü ekledi.