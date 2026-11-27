Eğlence

HBO Max, Çıplak dizisinin Eylül karakterine odaklanan spin-off dizisi Eylül Yeni Biri'nin hazırlıklarını tamamladığını ve ekibin 24 Kasım'da sete çıktığını duyurdu. Müge Bayramoğlu'nun yine Eylül karakterine hayat vereceği altı bölümlük mini dizinin yönetmenliğini Emre Erdoğdu üstleniyor.

Dizide başrolleri Müge Bayramoğlu ve Aleyna Özgeçen ile paylaşan Cem Yakupoğlu, setten gelen ilk karelerle sosyal medyada gündem oldu.

Kadrosunda Ece Ertez, Ayşe Akın, Bora Cengiz, Ezgi Coşkun, Serkan Atar, Serhat Tutumluer ve Derya Beşerler'in de yer aldığı yapımın yayın tarihi henüz belli değil. Geçmişini geride bırakıp bambaşka bir hayata adım atan Eylül'ün hikayesini izlemek için sabırsızlanıyoruz ama Cem Yakupoğlu için şimdiden yerlerimizi ayırdık.

Sizce Cem Yakupoğlu, dizinin gerçek yıldızı olur mu?