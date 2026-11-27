จึ้งเกิน! เทรนด์แต่งชุดไทยถ่ายบัตรประชาชน เปลี่ยนรูปติดบัตรให้เป็นรันเวย์
ลืมภาพถ่ายบัตรประชาชนแบบเดิมๆ ที่ดูเป็นทางการจนเกร็งไปได้เลย เพราะตอนนี้เทรนด์แต่งชุดไทยมาถ่ายรูปติดบัตรกำลังมาแรงมาก ทั้งชุดไทยแบบดั้งเดิมและชุดไทยประยุกต์ที่จัดเต็มทั้งเสื้อผ้า หน้า และผม เพื่อเปลี่ยนภาพถ่ายบนบัตรให้สวยสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยแบบตะโกน โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2026 ที่ตรงกับเทศกาลลอยกระทง ยิ่งทำให้กระแสนี้ฟีเวอร์หนักขึ้นจนหลายหน่วยงานต้องออกแคมเปญสนับสนุนให้คนแต่งชุดไทยมาทำบัตรกันแบบรัวๆ
พิกัดจุดบริการยืมชุดและแต่งหน้าฟรี
สำหรับสายคอนเทนต์ที่อยากสวยแต่ไม่อยากลงทุนซื้อชุดเอง มีหลายจุดที่จัดบริการให้แบบจุกๆ เริ่มที่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ที่เคยจัดกิจกรรมชวนผู้โดยสารแต่งชุดไทยทำบัตรประชาชนฟรีที่ Metro Mall สถานีรถไฟฟ้า MRT พระราม 9 เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2026 โดยมีชุดให้ยืมพร้อมบริการแต่งหน้าทำผมฟรี ก่อนจะส่งทุกคนไปถ่ายรูปที่จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) ชั้น G อาคาร G Tower
ส่วนใครที่อยู่แถวปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตก็จัดกิจกรรม "สืบสานอัตลักษณ์ไทย สายธารแห่งวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2026 ให้ชาวรังสิตแต่งชุดไทยทุกยุคสมัยมาถ่ายบัตรประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 17-30 พฤศจิกายน 2026 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งที่สำนักงานเทศบาลนครรังสิตมีชุดให้ยืมฟรีพร้อมบริการแต่งหน้าและเครื่องประดับ ส่วนใครจะไปที่ศูนย์บริการฯ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ก็สามารถแต่งชุดไทยมาเองได้เลย
ทางด้านนนทบุรี เทศบาลนครบางบัวทองก็ไม่น้อยหน้า ชวนแต่งชุดไทยทุกยุคสมัยมาถ่ายบัตรประชาชนตลอดเดือนพฤศจิกายน 2026 โดยที่นี่มีบริการทั้งชุดไทยชาย-หญิง เครื่องประดับ และมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลการแต่งกาย แถมยังใจดีช่วยแนะนำท่าโพสต์และให้เลือกรูปที่ต้องการใช้บนบัตรได้อีกด้วย โดยเปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งคนนอกเขตเทศบาลก็สามารถเข้าร่วมได้ แต่ถ้าบัตรเดิมยังไม่หมดอายุอาจจะมีค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์
ขณะที่กรุงเทพฯ สำนักงานเขตห้วยขวางก็ส่งเสริมให้สวมชุดไทยมาถ่ายบัตรประชาชนที่จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) อาคาร G Tower ชั้น G ถนนพระราม 9 ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น.
ความปังระดับท้องถิ่นและกฎเหล็กจากกรมการปกครอง
ความน่ารักไม่ได้มีแค่ในเมือง เพราะที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีภาพประชาชนทุกวัยตั้งแต่เด็กนักเรียน ครู ไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่งชุดไทยและชุดไทยประยุกต์มาทำบัตรกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนที่นำผ้าสไบมาประยุกต์เข้ากับชุดนักเรียน เพิ่มความคิวท์แบบไทยๆ ในชีวิตประจำวัน
แต่ก่อนจะพุ่งตัวไปแต่งชุดไทย ต้องเช็กกฎจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยให้ดีก่อนจะได้ไม่พลาด ซึ่งทางหน่วยงานยืนยันว่าสามารถสวมชุดไทยถ่ายรูปติดบัตรได้เพราะไม่มีกฎหมายห้าม แต่ต้องเน้นความสุภาพเรียบร้อย โดยสิ่งที่ทำได้คือสวมชุดไทยได้ทุกยุคสมัยทั้งแบบโบราณและประยุกต์ และสามารถอมยิ้มเล็กน้อยได้แต่ห้ามเห็นฟัน
ส่วนสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดคือ ห้ามสวมหมวก แว่นตาสีเข้ม และที่สำคัญคือห้ามสวมชฎาหรือเครื่องประดับศีรษะที่บดบังใบหน้า เพราะถือเป็นเครื่องสวมศีรษะที่ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง
เรียกได้ว่าเทรนด์นี้ช่วยเปลี่ยนภาพจำของการติดต่อราชการที่แสนน่าเบื่อให้กลายเป็นโมเมนต์น่าประทับใจ และเป็น Soft Power ที่ทำให้คนทุกวัยภูมิใจในชุดไทย ใครที่ยังไม่เปลี่ยนบัตร ลองหาชุดไทยสับๆ มาใส่ดูไหม เผื่อจะได้รูปที่เห็นแล้วไม่อยากปิดบัตรเวลาจ่ายเงิน!