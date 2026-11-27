โบว์ เมลดา อวดแฟนหล่อเทพสร้าง ต่อให้คางแตกก็ยังดูดี เผยรู้ไซซ์นิ้วนางเป๊ะ!
โบว์ เมลดา สุศรี มาโผล่ในงาน WE THANK YOU: Thank You for Being Part of Our Journey ที่โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี พร้อมกับพกความหวานมาเต็มพิกัด เล่าถึงความรักที่หมั่นเติมให้กันทุกวัน โดยเฉพาะการชมแฟนหนุ่มอย่าง อาเล็ก ธีรเดช ที่เจ้าตัวบอกว่าเหมือนเทพสร้างมาทั้งตัว และต่อให้เกิดอุบัติเหตุล้มจนคางแตกติดพลาสเตอร์ก็ยังหล่ออยู่ดี
พูดถึงช็อตที่ อาเล็ก ล้มจนคางแตก โบว์เล่าว่าฝ่ายชายเขินไม่อยากให้พูดถึงเรื่องนี้ พอเกิดเรื่องปุ๊บเขาก็พิมพ์มาบอกและส่งรูปแผลถลอกมาให้ดู ซึ่งโบว์บอกว่าไม่ตกใจเลย เพราะเขาบอกว่ากำลังผูกเชือกรองเท้า โดยโบว์วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นจังหวะที่พักผ่อนน้อยจนไม่ได้ระวังตัว และอยากเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดมากว่าตอนล้มแล้วม้วนออกไปเป็นยังไง
ส่วนเรื่องความสวยของตัวเองที่หลายคนทัก โบว์บอกว่าต้องขอบคุณช่างแต่งหน้าทำผมที่ช่วยปั้นให้เป็นดาราได้ และเธอก็สะกดจิตตัวเองด้วยการชมตัวเองหน้ากระจกทุกวัน แถมยังชอบถามกระจกว่า อาเล็ก สวยไหม ซึ่งคำตอบที่ได้คือสวยเท่านั้น เพราะถ้าพูดคำอื่นอาจจะโดนทุบเอาได้
ความรักสไตล์ฉีดความรักและโมเมนต์ลุ้นแหวน
เวลานิยามความรัก โบว์บอกว่าความรักของคู่เธอจะพอกพูนเหมือนหางหมู และใช้วิธี "ฉีดความรัก" ให้กันแทนการใช้ยาชา โดยจะคอยชมว่าวันนี้หล่อจัง หล่อจังวะ ซึ่งช่วงแรกอาเล็กอาจจะคิดว่าโดนแกล้ง แต่จริงๆ คือชมจากใจว่าเทพสร้างมาทั้งตัวจริงๆ
ส่วนเรื่องที่แฟนคลับลุ้นช็อตคุกเข่าแต่งงาน โบว์เล่าว่าจริงๆ เป็นการแกล้งกันบ่อยๆ เพราะเวลาไปเจอโลเคชั่นสวยๆ ท้องฟ้ากว้างและเงียบสงบ เธอก็จะพูดว่าคนน่าจะมาคุกเข่าแต่งงานตรงนี้กันนะ ส่วนเรื่องแหวน โบว์บอกว่าอาเล็กรู้ไซซ์นิ้วนางของเธอเป๊ะๆ เพราะเธอบอกไซซ์เองว่าอยากได้อะไรต้องบอกเพื่อให้เป๊ะ
ปิดท้ายด้วยเรื่องการร่วมงานกัน โบว์บอกว่าปัจจุบันทั้งคู่เล่นละครด้วยกันและช่วยทำซาวด์ให้ด้วย แต่ถ้าเป็นแนว AI ผลไม้คงยังไม่ไหว เพราะตัวเองชอบดูผู้ชายนิสัยไม่ดีในแนวนี้
ถามจริง ใครจะทนความหวานระดับพอกพูนเหมือนหางหมูไหวบ้าง?