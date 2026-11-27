คริสติน่า แซ่แต้ สร้างตำนานนางนพมาศ ผิวขาวจั๊วะจนชาวเน็ตทักว่าใส่เฝือก
นินิว เพชรด่านแก้ว หรือที่รู้จักกันในชื่อ คริสติน่า แซ่แต้ ออกมาสร้างสีสันวันลอยกระทงด้วยการขึ้นประกวดนางนพมาศ แต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตตาค้างไม่ใช่แค่ชุดไทยโทนสีขาว เพราะเจ้าตัวจัดเต็มพอกผิวให้ขาวจั๊วะไปทั้งตัว
ความขาวระดับสิบนี้ทำเอาชาวเน็ตพากันแซวแรงว่าเหมือนใส่เฝือกมาทั้งตัวเพื่อประกวด จนหลายคนยกตำแหน่งนางงามผิวสวยให้ไปเลย เพราะดูแล้วงานนี้ตั้งใจมาเน้นสร้างตำนานมากกว่าจะมาเอาตำแหน่งมงกุฎ
ถามจริง พอกขนาดนี้คือจะขาวสู้ไฟหรือจะขาวสู้ใครก่อน!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก