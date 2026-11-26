MadWalk: เมื่อแฟชั่นโชว์และคอนเสิร์ตสดหลอมรวมเป็นหนึ่งการแสดง
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแฟชั่นโชว์และคอนเสิร์ตสดกลายมาเป็นการแสดงเดียวกัน? นั่นคือนิยามของ MadWalk ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดย MAD TV ที่เอเธนส์เมื่อปี 2011 และเมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2026 งานนี้ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่ 16
คอนเซ็ปต์ของงานมีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร ด้วยการจับคู่นักออกแบบแฟชั่นแต่ละคนเข้ากับศิลปินเพลง ในระหว่างที่นางแบบเดินอวดโฉมคอลเลกชันบนรันเวย์ ศิลปินก็จะทำการแสดงสดไปพร้อมกันบนเวทีเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกัน ทุกการจับคู่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อค่ำคืนนี้โดยเฉพาะ พร้อมการเรียบเรียงดนตรีใหม่ การทำแมชอัป และการคัฟเวอร์เพลงที่คุณจะไม่สามารถรับฟังได้จากที่ไหนอีก
ปัจจุบัน MadWalk คือค่ำคืนแห่งแฟชั่นและเสียงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรีซ ทั้งบัตรเข้าชมที่ขายหมดเกลี้ยงในสนามในร่ม Tae Kwon Do ที่เอเธนส์ การถ่ายทอดเป็นรายการโทรทัศน์พิเศษระดับประเทศ และการเปิดคัดเลือกนางแบบที่มีผู้สมัครมากกว่า 3,500 คน
ธีมของปีนี้คือ «We are all made of stars»
หนึ่งในไฮไลต์ของค่ำคืนนี้คือ LEGO Daisy Dress ชุดกูตูร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากชิ้นส่วน LEGO จำนวน 12,000 ชิ้น พร้อมดอกไม้ 790 ดอกที่จัดวางด้วยมือทีละชิ้น ผลงานชิ้นนี้สร้างสรรค์โดยดีไซเนอร์ Nora Sarman ร่วมกับ LEGO Certified Professional อย่าง Balázs Doczy และได้นำมาจัดแสดงในกรีซ เป็นพิเศษที่ MadWalk เท่านั้น โดยสวมใส่โดยพิธีกรของค่ำคืนนี้อย่าง Vicky Kaya
ความงดงามเปี่ยมเสน่ห์ในสไตล์ Old Hollywood ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านการแสดงสดแมชอัปเพลงของ Beyoncé โดยนักร้องสาว LILA ได้นำเพลงของ Beyoncé มาผสมผสานกับเพลง «Prisencolinensinainciusol» ของ Adriano Celentano เพื่อประกอบคอลเลกชันที่เต็มไปด้วยพู่ ขนนก และดอกกุหลาบผ้าออร์แกนซ่าของ Celia Kritharioti
การแสดงช่วงฟินาเล่เป็นของดาวเด่นแห่ง Eurovision อย่าง Eleni Foureira ก่อนที่ทั้งอารีน่าจะถูกปกคลุมไปด้วยสายฝนของกระดาษคอนเฟตติ
MadWalk ที่ซึ่งแฟชั่นมาบรรจบกับเสียงดนตรี