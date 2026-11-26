อ๊อฟ ปองศักดิ์ คัมแบ็กพร้อม «แผลเก่าถูกเปิด» เพลงสำหรับคนที่เคยถูกทิ้งและกำลังจะมูฟออน
หลังจากห่างหายจากการปล่อยเพลงไปนาน อ๊อฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ นักร้องเสียงทรงพลังผู้ขึ้นชื่อเรื่องการถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึ้ง ได้กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่จาก White Music ในชื่อ «แผลเก่าถูกเปิด»
เพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักเก่าที่หวนกลับมาในจังหวะที่คุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่ได้ แต่การกลับมาของเขาไม่ใช่เพราะยังรัก หากแต่ต้องการใครสักคนมาช่วยคลายความเหงาในวันที่ตัวเองก็ถูกทิ้งมาเช่นกัน เพลงนี้สะกิดแผลเก่าของคนที่เคยถูกทิ้งและยังจำความเจ็บปวดนั้นได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีความโกรธแค้นหรือการซ้ำเติม มีเพียงความจริงที่เล่าผ่านน้ำตา พร้อมคำถามถึงคนที่ทิ้งไปว่า «เธอคงเพิ่งรู้ความจริงว่า คนถูกทิ้งนั้นเป็นยังไง» และ «เข้าใจใช่ไหมว่าฉันทำไม ไม่ลืม»
สำหรับมิวสิกวิดีโอ อ๊อฟ ได้ร่วมงานกับนักแสดงหนุ่ม ท็อป-ทศพล หมายสุข เล่าเรื่องราวของคนสองคนที่กลับมาเจอกันอีกครั้งในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยคนหนึ่งยังคงจดจำทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ในขณะที่อีกคนสูญเสียความทรงจำและลืมเรื่องราวไปจนหมดสิ้น มิวสิกวิดีโอนี้กำกับโดย แก้ว-ฉัตรแก้ว สุศิวะ
สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง «แผลเก่าถูกเปิด» ได้แล้ววันนี้ทางช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ White Music และรับฟังเพลงได้บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิง