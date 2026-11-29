นนกุลเบรกแรง! เรื่องแต่งงานกับแอฟ ทักษอร ยันต้องพร้อมทั้งคู่ ไม่อยากกดดันฝ่ายหญิง
นนกุล ชานน สันตินธรกุล ออกมายืนยันว่าความสัมพันธ์กับ แอฟ ทักษอร ยังคงเหมือนเดิม ชัดเจน และปกติสุขดี ส่วนเรื่องอนาคตที่หลายคนลุ้น โดยเฉพาะประเด็นการแต่งงาน เจ้าตัวขอโฟกัสที่ความพร้อมของทั้งสองฝ่ายและจะไม่เร่งรัดเด็ดขาด
ไม่รีบวิวาห์เพราะไม่อยากกดดัน
เมื่อถูกถามถึงกระแสที่แฟนคลับเชียร์ให้แต่งงานกันสักที นนกุลตอบว่าถ้าวันหนึ่งทุกอย่างลงล็อกก็โอเค แต่ในชีวิตจริงต้องดูความพร้อมของอีกฝ่ายด้วย เพราะจะเอาแต่ใจตัวเองฝ่ายเดียวไม่ได้ เนื่องจากจะกลายเป็นการกดดันฝ่ายหญิงจนเกินไป
ส่วนเรื่องที่เคยพูดถึงกรอบเวลา 3 ปี จนแฟนๆ เริ่มทวงถามเมื่อถึงกำหนด นนกุลบอกว่าเข้าใจและอนุญาตให้ทวงได้เลย แต่ย้ำว่าการจะใช้ชีวิตร่วมกับใครตลอดไป การแต่งงาน หรือการมีลูก สิ่งสำคัญที่สุดคือความพร้อมของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นเหตุผลเดิมที่ยืนยันมาตลอด
โมเมนต์หวานและทริปส่วนตัว
ในส่วนของความหวานล่าสุด นนกุลเล่าถึงการไปร่วมงานวันเกิดพี่มุก โดยชวน แอฟ ทักษอร ไปด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน แม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ค่อยสันทัดงานกินเลี้ยงเท่าไหร่ แต่เพราะสนิทกับพี่มุกจึงตัดสินใจไป และปัจจุบันเวลาออกไปข้างนอกก็มักจะไปกับ แอฟ ทักษอร ตลอด เพราะปกติชอบอยู่บ้านมากกว่า
นอกจากนี้ เมื่อถูกถามถึงโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันในช่วงสิ้นปี นนกุลบอกว่าถ้าเป็นทริปส่วนตัวก็อาจจะมี แต่ถ้าเป็นงานของมาดามแป้ง ขอให้รุ่นพี่ดาราท็อปๆ ได้ไปก่อน ส่วนตัวเองที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยค่อยว่ากันอีกที
อัปเดตงานสมาคมนักแสดงไทย
นอกเหนือจากเรื่องหัวใจ นนกุลในฐานะรองนายกสมาคมนักแสดงไทย (TOSAA) ได้อัปเดตความคืบหน้าของสมาคมในงานแถลงข่าวความร่วมมือกับ Garena RoV ในศึก “TOSAA x RoV: The Actors Showmatch” โดยระบุว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เน้นการประสานงานและสร้างฐานสมาชิกให้แข็งแกร่ง
นนกุลอธิบายว่าการเคลื่อนที่ของสมาคมอาจจะช้าบ้าง เพราะต้องระมัดระวังและมีมารยาท ไม่ได้ตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อทะเลาะกับใคร ทุกกิจกรรมจึงต้องผ่านการพูดคุยกันนานพอสมควรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
สำหรับอุปสรรคหลักคือเรื่องการประสานงาน ทั้งกับภาครัฐและเอกชน เนื่องจากคณะกรรมการทุกคนเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและทำงานด้วยความสมัครใจโดยไม่มีค่าตอบแทน ทำให้ต้องจัดสรรเวลาให้ลงตัวกับคิวงานจริง ซึ่งบางครั้งนนกุลก็มีการควักเงินส่วนตัวสมทบในส่วนที่ไหว ส่วนโปรเจกต์ใหญ่จะประสานขอการสนับสนุนจากภาครัฐตามกระบวนการ
ส่วนเรื่องสวัสดิการของนักแสดง นนกุลมองว่าต้องรอให้มีสมาชิกสมาคมเพิ่มมากขึ้นก่อน เมื่อถึงจุดหนึ่งจึงจะสามารถทำประกันกลุ่มและต่อยอดสวัสดิการอื่นๆ ได้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อดึงคนเข้าสมาคมจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในขณะนี้