Taika Waititi zbulon sekretin e martesës me Rita Orën – dhe s'është aspak ajo që mendoni!
Taika Waititi, regjisori i njohur, më në fund ka hapur zemrën për martesën e tij me yllin shqiptar Rita Orën, duke treguar sekretin e vërtetë prapa një lidhjeje të suksesshme, edhe kur je gjithë kohës në lëvizje. S'janë sekrete alkimie, por thjesht investim kohe!
Me axhenda të ngarkuara dhe udhëtime të vazhdueshme anë e mbanë botës, Taika shpjegoi se ai dhe Rita duhet t'i planifikojnë takimet e tyre me kujdes. Ndonjëherë mendon se çfarë sakrifice, apo jo? Po ja që dashuria kërkon përpjekje.
"Ne vërtet përpiqemi të mos kalojmë shumë kohë larg njëri-tjetrit," tha Waititi gjatë një interviste për revistën australiane Woman’s Day Magazine, teksa promovonte filmin e tij të ri, Klara and the Sun, ku luan edhe Jenna Ortega. Ai shtoi se është shumë e vështirë kur të dy keni karrierat tuaja dhe udhëtoni vazhdimisht.
Për çiftin, edhe disa javë larg konsiderohet goxha gjatë, prandaj e kanë bërë lidhjen e tyre prioritet absolut. Waititi tregoi se bëjnë përpjekje të vërteta që të mos kalojnë më shumë se disa javë pa u parë, sepse përndryshe njeriu nis të mësohet të jetë vetëm, dhe se duhet të investosh kohë në një lidhje.
Përtej jetës së tyre super të ngarkuar, regjisori zbuloi edhe një anë tjetër: dashurinë e Ritës për vendlindjen e tij, Zelandën e Re. Duket se ky vend është bërë streha e tyre për t'i shpëtuar zhurmës së jetës së përditshme.
"Ajo e do shumë shtëpinë. Kur vjen në hemisferën jugore, e trajton Zelandën e Re si një resort të madh. Çlodhet, nuk bën asgjë dhe e shijon vërtet atë kohë të lirë," tha ai. Imagjinoni pak: të jesh Rita Ora dhe të mos bësh "asgjë"! Po, edhe yjet kanë nevojë për ca paqe.
Zelanda e Re, sipas Taikës, është një vend ku të gjithë ndihen menjëherë si në shtëpi, perfekt për relaks dhe shkëputje nga angazhimet profesionale. Rita Ora dhe Taika Waititi u martuan në vitin 2022 dhe, pavarësisht projekteve të panumërta ndërkombëtare, ky rrëfim tregon që edhe për super-yjet, sekreti i suksesit në çift është thjesht të gjesh kohë për tjetrin. E kushdo që thotë që dashuria s'ka nevojë për punë, gënjen, apo jo?