“Thonë që ju ka marrë malli”, Ledion Liço “ndez” rrjetin me postimin enigmatik
Moderatori i njohur televiziv, Ledion Liço, ka vënë në lëvizje rrjetin të dielën, më 1 nëntor, duke shpërndarë një fotografi në Instagram. Bashkë me të, ai kishte lënë një mbishkrim që, le të jemi të sinqertë, nuk kaloi pa u vënë re nga askush: “Thonë që ju ka marrë malli…”
Ky mesazh i shkurtër, por plot kuptim, ka qenë mjaftueshëm për të ndezur spekulimet. Ndjekësit menjëherë kanë vërshuar në komente, duke shprehur padurimin e tyre për ta parë sërish Ledionin në ekran. Shumë prej tyre e kanë interpretuar këtë postim si një sinjal të qartë se përgatitjet për sezonin e ri të Big Brother VIP Albania (BBVA) kanë nisur.
Por, siç ndodh rëndom me gjërat e mira (dhe enigmatike!), moderatori ende nuk ka zbuluar asgjë më shumë. Ai po e lë publikun të hamendësojë nëse po flitet vërtet për rikthimin e formatit televiziv apo për diçka tjetër. Pse vallë na mban me këtë kuriozitet, Ledion?