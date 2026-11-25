Familja Moderne rikthehet në ekran: "Të njëjtat qeshje, më shumë pikselë!"
A jeni ndjerë pak bosh, duke kërkuar diçka për t'ju bërë me të qeshur? Radio Televizioni i Kosovës (RTK) ka një lajm që do t'ju ngrohë shpirtin, sidomos në këto ditë të ftohta: "Familja Moderne" po rikthehet! Po, po, e dëgjuat mirë. Seriali ikonë që na ka shoqëruar me qeshje pa fund do të transmetohet sërish.
Ky lajm i ëmbël u bë i ditur përmes një njoftimi në rrjetet sociale. Dhe lajmi bëhet akoma më fantastik! Kësaj radhe, aventurat e familjes së njohur do t'i shohim me cilësi të përmirësuar të figurës, në formatin HD. Harrojini ato cilësitë e ekranit që na lodhnin sytë dikur; tani çdo grimcë do duket kristal e qartë.
Siç shkruan vetë televizioni publik në postimin e tyre: "Ju mungonte? Edhe neve. Familja Moderne kthehet në RTK, tani në HD. Të njëjtat qeshje, më shumë pikselë". Kjo është fiks injeksioni i nostalgjisë që na duhej, për të qeshur me lot si dikur, por këtë herë me çdo pixel në vend! Imagjino, të shohësh çdo grimacë të fytyrës së personazheve, pa u detyruar të bësh 'zoom' me sytë!
Pra, a jeni gati ta shihni sërish e të kujtoni të gjitha batutat ikonike? Ne po, mezi po presim!