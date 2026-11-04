Gucci s'e pret Krishtlindjen, 'rekruton' Mariah Carey-n para kohe!
Gucci ka nisur fushatën e re festive dhe e ka bërë me një goditje të fortë: askush tjetër veç Mariah Carey-t! Po, e famshmja "Mbretëresha e Krishtlindjeve", një këngëtare, kompozitore dhe aktore me famë botërore, ka zbarkuar në një fushatë të re. Dhe po, është ajo çka ju mendoni – e gjitha festive, madhështore dhe plot shkëlqim, e drejtuar nga Harmony Korine.
Reklama është xhiruar në një hotel luksoz, ku çdo detaj bërtet "festë madhështore". Pemët e dekoruara, zbukurimet festive dhe dhuratat e shumta krijojnë atmosferën e duhur. Të gjithë mysafirët mezi presin mbërritjen e personazhit kryesor: Mariah-së. Le të jemi të sinqertë, kush nuk do të priste me padurim një gjë të tillë?
Për këtë fushatë, artistja shfaqet veshur me krijime nga koleksioni "Butterfly". Dhe jo, kjo nuk është rastësi aspak! Flutura është një simbol thellësisht i lidhur me imazhin e saj, si dhe me albumin e saj të vitit 1997 me të njëjtin emër. Një tribut i menduar mirë, apo jo?
Përmes këtij bashkëpunimi brilant, Gucci prezanton gjithashtu një koleksion dhuratash për sezonin festiv. Aty do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për të shkëlqyer ose për të bërë dhuratën perfekte: çanta luksoze, këpucë, çizme, atlete dhe aksesorë dimri. Midis modeleve kyçe janë Starlet, Gucci Duffle, GG Marmont dhe Paparazzo prej lëkure kamoshi.
Pra, kush tjetër u infektua nga shpirti i Krishtlindjeve para kohe pas kësaj fushate? Ne jemi gati për dhuratat, Gucci!