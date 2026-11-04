Sylvester Stallone e thotë hapur se nuk ka problem me akuzat për nepotizëm
Sylvester Stallone, ai burrë që e dimë të gjithë si "Rocky" ose "Rambo", nuk e ka fare komplekse kur e akuzojnë për nepotizëm. Përkundrazi, ai e thotë troç, pa fije dyshimi, se pozita dhe fama e tij në Hollywood u kanë dhënë një dorë të madhe fëmijëve të tij. Dhe, të jemi të sinqertë, pse duhet të ndihej keq?
Stallone shpjegon qartë si drita e diellit se është detyrë e çdo prindi t'u krijojë sa më shumë mundësi fëmijëve të tij. “Në fillim thonë: ‘Nepotizmi është i tmerrshëm’. Unë them: ‘Të lutem, nuk je prind i mirë nëse nuk ke bërë ndonjëherë diçka për t’i ndihmuar fëmijët e tu. Përndryshe, duket sikur nuk të interesojnë, sepse fëmijët vijnë të parët’”, ka thënë ai. Kush do ta kundërshtonte këtë? Për ne shqiptarët, familja është mbi të gjitha, kështu që kjo logjikë na pëlqen.
Kjo bisedë për nepotizmin është ndezur sërish sepse vajza e tij 24-vjeçare, Scarlet Rose Stallone, luan rolin e një punonjëseje në stallë në serialin “Tulsa King” – po, po, pikërisht ai serial ku babai i saj është ylli kryesor! Dhe jo vetëm kaq, personazhi i saj pritet të marrë më shumë kohë ekrani në sezonin e katërt. Epo, kur ta ke babin legjendë, normale që dyert s'të hapen me çelës, por me kartë VIP!
Edhe vetë Stallone e pranon se emri i tij mund t’ua hapë dyert fëmijëve më shpejt se të tjerëve, por thekson se suksesi afatgjatë varet plotësisht nga aftësitë e tyre. Ai thotë se, pasi u hapet dera, hapi tjetër është nëse kanë aftësinë të kalojnë përmes saj, sepse për të qëndruar në atë nivel duhet talent. Në fund të fundit, nuk ka rrugë të shkurtër për talentin, apo jo?
Ndërkohë, vetë Sylvester Stallone rikthehet në ekran me sezonin e katërt të “Tulsa King”, duke luajtur rolin e Dwight “The General” Manfredit, një bos mafioz që drejton një perandori kriminale. Ai shprehet se i pëlqen shumë ky personazh sepse është ndryshe nga disa figura të tjera të zakonshme të botës së krimit, ka atë "diçka-n" që e bën të veçantë.
E kur vjen puna te skenat e dhunshme, Stallone preferon që ato të jenë sa më të fuqishme dhe tronditëse, që të lënë gjurmë! Ai thotë se nuk dëshiron që dhuna të përfundojë me një të shtënë dhe i keqi të zhduket, por që skena të jetë një festival tmerri, ku publiku të mendojë se ai e mori atë që meritonte. A ka ndonjë surprizë këtu, nga një burrë që e njohim për filma plot aksion dhe goditje të forta? Absolutisht jo!