Rastësi apo fat i shkruar? Si e zbuluan Chris Prattin në Hawai!
Imagjinoni pak: jeni kamarier në një ishull të bukur në Hawai, duke u munduar të fitoni bukën e gojës, dhe pastaj... BOOM! Këtu fillon karriera juaj ndërkombëtare e aktrimit! Kjo nuk është një skenë filmi, por historia e vërtetë e Chris Pratt, aktorit amerikan që na la gojëhapur me rrëfimin e tij.
Para se të bëhej fytyrë e njohur në industrinë e filmit, Pratt jetonte në ishullin Maui. Atje punonte në një restorant dhe përpiqej të sigurojë jetesën. Mesa duket, fati kishte një plan tjetër për të. Një person e vuri re dhe i ofroi mundësinë të provonte veten në aktrim. Po, po, e lexuat mirë, ashtu kot, ndërsa shërbente pjata.
Vetë aktori ka treguar se nuk kishte ndonjë plan të qartë për t'u bërë aktor në atë kohë. As nuk e kishte imagjinuar se një takim i rastësishëm do ta çonte drejt një karriere të famshme ndërkombëtare. Dhe ja ku jemi sot: nga tavolinat e restorantit në yllin e kinemasë!
Pas këtij momenti, Pratt filloi të merrte pjesë në projekte filmash dhe televizive, duke ndërtuar gradualisht emrin e tij në industrinë e argëtimit. Tani, ai njihet për rolet e tij në filma super të suksesshëm si Guardians of the Galaxy, ku luan personazhin Star-Lord, si dhe në sagën “Jurassic World.” Ai është gjithashtu pjesë e kastit të “The Super Mario Bros. Movie”.
Historia e Chris Pratt është një dëshmi që nuk e di kurrë nga të vjen fati. Një punë e zakonshme në një restorant në Hawai u kthye në pikën e nisjes për një karrierë të çmendur në Hollywood. Kjo s’mund të quhet më rastësi, apo jo? Mendoni pak, çfarë mund t'ju rezervojë jeta juve?