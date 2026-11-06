Big Talk rikthehet këtë të shtunë: Këta janë opinionistët e rinj!
Emisioni "Big Talk" rikthehet në ekranin e Klan Kosovës të shtunën, më 7 nëntor, me një sezon të ri me diskutime, analiza dhe ekskluzivitete, rreth Big Brother VIP Kosova 5.
Producenti Agon Rexhepi ka dhënë detaje të reja për nisjen e formatit në podcastin Big Cast. Ai tregoi ekskluzivisht se opinionistë në "Big Talk" do të jenë Vlorijan Halili dhe Sara Kolami.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.