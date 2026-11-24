J.Lo dhe vjehërra-mostër: A rikthehen pas 21 vitesh?
Jennifer Lopez na ka lënë gojë hapur me një lajm që na ktheu pas në kohë: po diskutohet mundësia për të sjellë sërish në ekran komedinë ikonike “Monster-in-Law” me një pjesë të dytë! Gati 21 vjet pas premierës së filmit të parë, duket se J.Lo nuk ka ndërmend t'i lërë rehat vjehrrat nëpër kinema.
Në filmin e vitit 2005, ylli luajti përkrah legjendave si Jane Fonda dhe Michael Vartan. Historia klasike e një vjehrre kontrolluese që përpiqet të prishë çdo marrëdhënie të djalit të saj, ishte një hit i padiskutueshëm në kinema. Gjatë një interviste në “The Drew Barrymore Show”, Lopez shprehu gjithë entuziazmin e saj për bashkëpunimin me Fondan, duke lënë të kuptohet se vazhdimi është më shumë se një dëshirë.
“E dua Janen. Edhe Michaelin. Ishte e mrekullueshme të punoja me të. E adhuroja! Po diskutojmë mundësinë për të bërë një film tjetër,” u shpreh Lopez.
Por mos mendoni se J.Lo ndalet këtu! Artistja po punon fort edhe për projekte të tjera. Filmi i saj i radhës, “The Last Mrs. Parrish”, pritet të publikohet vitin e ardhshëm, ndërsa ajo është rikthyer në studio për të përgatitur albumin e ri muzikor. Pra, na pret një vit plot J.Lo, në kinema dhe në muzikë.
Në premierën e projektit të saj filmik “The JLo Show”, që shfaqte koncertet e mbajtura në Las Vegas, Lopez foli edhe për një kapitull të ri në jetën e saj, si profesionale ashtu edhe personale. Ajo tha se po punon për albumin e ri dhe po bën shumë muzikë.
Këngëtarja theksoi se ky spektakël shënon një moment të rëndësishëm, si një pikë në fund të një periudhe, dhe një mundësi për të nisur një histori të re. Ajo pranoi se kjo periudhë sjell ndryshime të mëdha personale, duke qenë se fëmijët e saj kanë nisur studimet në universitet dhe ajo është beqare.
“Është paksa e frikshme, sepse tani jam vetëm, fëmijët kanë shkuar në universitet dhe jam beqare. Por, nga ana tjetër, është jashtëzakonisht emocionuese. Nuk jam ndier kurrë më e fortë dhe më e sigurt në veten time,” përfundoi Lopez. Pra, J.Lo mund të jetë vetëm, por duket se është më e fuqishme se kurrë! A jemi gati për këtë kapitull të ri të vjehrrës-mostër, që ndoshta do të jetë më e fortë se kurrë?