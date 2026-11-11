Dua Lipa “headlinere” në festivalin më gjigant në botë? Kjo është shkallë tjetër!
Dua Lipa po pushton botën, kjo është e qartë, por tani e ka bërë edhe më zyrtare: ylli ynë shqiptar do të jetë “headlinere” në festivalin më gjigant në botë! Po, po, e dëgjuat mirë. Kjo është shkallë tjetër, o njerëz!
Ajo do të performojë në ditën e parë të këtij eventi kolosal, dhe jo thjesht si një emër tjetër në listë. Dua do të jetë këngëtarja kryesore në skenën më të madhe të festivalit, aty ku miliona fansa të muzikës nga e gjithë bota mblidhen çdo vit. Imagjinoni atë energji!
Kjo s'është pak, të jemi të sinqertë. Të shohësh një artiste shqiptare në krye të një eventi kaq gjigant, ku performojnë emra si Madonna, Zara Larsson, Peggy Gou dhe Kehlani, është thjesht 'next level' krenarie.
Dua Lipa po vërteton edhe një herë se nuk ka kufij për talentin dhe punën e palodhur. Ajo thjesht s'ndalet. Mbretëresha e pop-it? Pse jo, edhe e festivaleve gjigante! Jemi gati të shohim shfaqjen e saj, ju?