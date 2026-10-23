Soni Malaj anulon koncertin në Bolonjë, çfarë po ndodh?!
Hallakatje e madhe mes fansave shqiptarë dhe jo vetëm! Këngëtarja jonë Soni Malaj ka vendosur të anulojë koncertin e saj që duhej të ndizte skenën nesër, më 24 tetor, në Bolonjë të Italisë. Lëvizja e saj ka lënë shumë pikëpyetje, ndërsa të gjithë po pyesin se çfarë e shtyu Sonin drejt këtij vendimi të papritur.
Lajmin e bëri të ditur vetë artistja përmes një njoftimi në Instagram, ku tha se nuk do të mund të merrte pjesë në event. Arsyeja? Soni i referohet thjesht ngjarjeve të fundit, pa dhënë asnjë shpjegim shtesë. Për shkak të ngjarjeve të fundit, më vjen keq t'ju informoj se nuk do të jem e pranishme në koncertin e 24 tetorit në Bolonjë, Itali, shkroi Soni Malaj në postimin e saj. Sigurisht, na la me gisht në gojë, duke na detyruar të bëjmë spekulime nga më të ndryshmet.
Edhe pse Soni nuk specifikoi asnjë detaj, njoftimi i saj vjen pas disa ditësh të tensionuara në Tiranë, ku ditët e fundit ka pasur protesta të njëpasnjëshme, shoqëruar edhe me përleshje. Kjo situatë e trazuar ka ndikuar në organizimin e shumë aktiviteteve në kryeqytet, ndërsa jo pak figura publike janë shprehur hapur në mbështetje të studentëve dhe qytetarëve që u përfshinë në protesta.
Megjithatë, duhet theksuar se Soni Malaj nuk ka konfirmuar asgjë nëse anulimi i koncertit të saj në Itali ka lidhje të drejtpërdrejtë me zhvillimet këtu në Shqipëri. Kështu, arsyeja e saktë e vendimit të saj mbetet ende një mister total. Ne mbetemi me gisht në gojë, duke pritur një shpjegim... apo të shohim çfarë do të gatuajë tjetër bota e VIP-ave tanë!