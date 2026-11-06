Akili dhe Fuego përplasen ashpër në BBVK5
U bë nami sërish në Big Brother VIP Kosova 5, ku protagonistë këtë herë ishin dy djemtë e shtëpisë, Fuego dhe Akili. Përplasja e tyre ishte nga ato që të mbajnë mbërthyer pas ekranit, plot akuza dhe fyerje që fluturonin nga të dyja anët.
Akili e cilësoi Fuegon si lojtar të dobët. Ai shkoi më tej, duke e akuzuar se i përdor vajzat në lojë. “Një lojtar i cili i përdor vajzat, ty duhet me të ardhë turp”, i tha Akili mes tjerash. Të themi të drejtën, kjo është një akuzë e rëndë dhe shpeshherë e dëgjojmë në reality show-e të tilla.
Natyrisht, Fuego nuk mund të rrinte duarkryq. Ai u kundërpërgjigj shpejt dhe prerazi, duke treguar qartë se nuk e merr aspak parasysh opinionin e Akilit. “Unë nuk të marr për bazë hiç, nuk të llogaris”, tha Fuego, duke hedhur poshtë të gjitha fjalët e Akilit me një frazë të vetme.
Siç duket, në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, qetësia është një luks që rrallë e shijojnë. Këto përplasje janë pjesë e lojës, apo thjesht s'i mbajnë dot nervat kur presioni rritet?