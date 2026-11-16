La Mansión VIP 2: encuestas cruzadas y cuatro nominados en la primera eliminación

Espectáculos

La primera gala de eliminación de La Mansión VIP 2 tenía cuatro nombres en la cuerda floja: Bellakath, Doña Alegría, La Cukis y Abel Robles. Las votaciones del público ya habían cerrado y el resultado solo se iba a conocer durante la transmisión en vivo del domingo 15 de noviembre. Hasta el cierre de esta información, la producción no había confirmado oficialmente quién salía del encierro.

Y como si el suspenso no bastara, las encuestas digitales se contradicen entre sí: una apunta a Bellakath, otra a Doña Alegría, y ninguna es el conteo oficial. Termómetros, no marcador. Si buscas certezas, este reality no es tu lugar.

La gala: gratis, en YouTube y con HotSpanish al mando

La cita arrancaba a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, con HotSpanish —influencer y productor— en la conducción. Las votaciones oficiales habían cerrado el sábado 14 de noviembre a esa misma hora, y la señal se veía gratis en el canal de YouTube HotSpanish Vlogs, el mismo que ofrece la señal 24/7 de la casa. Nada de contratar plataforma de streaming ni pagar membresía: era abrir YouTube y listo.

Las encuestas no se ponen de acuerdo

La cuenta oficial del reality en X lanzó una encuesta con una pregunta bien directa: “¿Quién creen que será el primer eliminado de la Mansión VIP?”. Al cierre, Bellakath iba al frente con 45.1%, seguida de Abel Robles con 37.3% y Doña Alegría con 26.7%. La Cukis quedaba salvada con apenas 0.9% de los votos para la salida.

Otra medición, del periodista Gerardo Escareño y con corte al 14 de noviembre, mostraba una tendencia distinta: Doña Alegría concentraba 54% de la intención de voto para abandonar la competencia, seguida de Abel Robles con 31%. El resto de los participantes en riesgo se ubicaba entre el 2% y el 4%, fuera de la zona de peligro inmediato según ese sondeo.

En redes sociales circulan encuestas que apuntan a Bellakath como la posible expulsada de la semana, por registrar la mayor desaprobación entre los seguidores del programa, mientras que Doña Alegría y La Cukis contarían con mayor respaldo público. Nuestra lectura: entretenidas todas, pero ninguna mueve un solo voto real. Las encuestas “no representan necesariamente el resultado de la votación oficial”, y los números pueden moverse hasta el cierre definitivo.

En ese mismo mar de comentarios también se pidió una posible expulsión para Karely Ruiz, señalada por presuntamente jalonear el cabello de La Cukis durante la fiesta semanal del reality. La versión no está confirmada por la producción y Karely Ruiz no está dentro del panel de nominados de la primera semana.

Los puntos de la primera semana

Abel Robles cerró la primera semana con 8,742.84 puntos, la cifra más baja entre los 15 participantes del reality. En el otro extremo, Tony Aguirre encabezó la tabla con 165,726.46 puntos, seguido de Itatí López con 82,676.76 y Jorjais con 63,698.03.

Ahí no hay encuesta que valga: los puntos son puntos, y la tabla es la tabla.

Cómo se vota en La Mansión VIP 2

El reality tiene dos mecanismos de voto. El primero son los Súper Chats de YouTube: una donación mínima de 50 pesos equivale a puntos para el participante elegido, a razón de un punto por cada 10 pesos aportados, siempre que el mensaje incluya el hashtag correspondiente. El segundo es la votación gratuita en lamansionvip.com/vota, donde cada usuario dispone de 10 votos para repartir entre sus favoritos y puede desbloquear votos adicionales viendo anuncios publicitarios hasta tres veces al día. También existe la opción de donar 5,000 pesos junto con un mensaje para algún participante, siempre que no contenga información del exterior que pueda influir en la competencia.