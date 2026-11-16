Anely Dávila es la nueva voz de Corazón Serrano

Espectáculos

Anely Dávila dejó La Bella Luz y ya tiene casa nueva. Corazón Serrano la presentó oficialmente como parte de la agrupación en su cuenta de Instagram, con una fotografía de su presentación y un mensaje de bienvenida que confirmó su incorporación a la familia musical.

Y la bienvenida fue de las que se dan con alfombra. "Hoy comienza una nueva historia, llena de música, sueños y grandes momentos por compartir", le escribieron. El cierre fue un "¡Que sea el comienzo de algo extraordinario!". Así se recibe a alguien cuando se lo quiere presumir en público.

El post no pasó piola. En sus primeras horas acumuló más de 17 mil 'Me gusta' y decenas de mensajes de seguidores que celebraron la noticia. Cuando una publicación llega a esos números tan rápido, ya no es un aviso interno: es tema del día.

Los seguidores ya la comparan con Briela Cirilo

Entre los comentarios hubo de todo. Varios usuarios destacaron que la cantante habría cumplido uno de sus sueños al entrar a la agrupación. Pero también aparecieron los que trajeron al ruedo a Briela Cirilo, quien dejó Corazón Serrano meses atrás para continuar con sus proyectos musicales. Algunos ya empezaron a comparar las voces de ambas artistas.

Es lo más predecible del mundo: entra una voz nueva y al toque sale la pregunta de si aguanta el repertorio de la que se fue. Nuestra lectura, sin ponernos de jurados de canto, es que comparar es gratis y pasa siempre.

De una pausa a una despedida

Su llegada a Corazón Serrano no fue un salto de la nada. La cantante venía de un periodo de cambios en su carrera. A principios de octubre de 2026 comunicó que se tomaría una pausa temporal de los escenarios por motivos de salud. Ese anuncio levantó especulaciones sobre una posible salida de La Bella Luz, pero ella misma salió a aclarar que seguía formando parte de la agrupación.

Poco después, el 15 y 16 de octubre, sorprendió al confirmar su renuncia definitiva mediante un comunicado. En aquel momento explicó que había tomado la decisión por motivos personales y que necesitaba cerrar esa etapa de su vida artística.

La controversia que atravesaba La Bella Luz

Su alejamiento coincidió con la controversia que atravesaba La Bella Luz tras la renuncia de Naldy Saldaña, quien denunció públicamente tocamientos indebidos por parte del entonces director musical César Sánchez Chavesta. Anely, por su parte, no atribuyó públicamente su salida a esa situación.

Vale precisarlo, porque en redes siempre aparece alguien armando la historia que más le conviene. Lo que ella comunicó fue otra cosa: motivos personales y la necesidad de cerrar una etapa.

Quién es Corazón Serrano

Corazón Serrano es una orquesta de cumbia peruana fundada en 1993 en Piura.

Por ahora, lo concreto es que la presentaron, la recibieron con mensaje y likes, y los seguidores ya están discutiendo quién canta mejor. El resto lo dirá el escenario. ¿Y ustedes? ¿Le dan el pase a Anely o siguen extrañando a Briela?