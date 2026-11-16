El truco para lavar el colador: solo necesitas una cuchara

Estilo de vida

El colador es uno de los utensilios más útiles que hay en la cocina, pero a la hora de lavarlo se convierte en un pequeño dolor de cabeza. Tiene demasiados huecos chiquitos y ahí se queda atrapado de todo: restos de fideos, de arroz, de verduras o de lo que hayas cocinado. Y el agua del caño no siempre llega a todos esos puntos por igual, así que terminas pasándolo por el chorro más tiempo del que quisieras.

El truco que se hizo viral en TikTok es tan simple que da un poco de rabia no haberlo pensado antes: solo necesitas una cuchara, de esas que ya tienes en la cocina.

En lugar de dejar que el agua caiga directamente sobre el colador y esperar que se limpie toda la superficie, sostén una cuchara bajo el chorro. El agua choca contra la superficie de la cuchara y se reparte hacia distintas direcciones, así llega a más zonas del colador. Nada de cepillos especiales ni productos milagrosos: puro ingenio de cocina.

La clave es que el agua deja de golpear un solo punto y se esparce. Con eso ayuda a limpiar varios huecos a la vez, sobre todo cuando estás apurado después de cocinar y no quieres quedarte ahí fregando media hora.

El hack funciona especialmente bien en los coladores metálicos con muchos huecos pequeños, que son los que más se llenan de pedacitos de comida y los que más enjuague necesitan.

Para mejores resultados hay dos costumbres que suman: enjuagar el colador apenas terminas de usarlo, para que los restos no alcancen a pegarse, y si ya tiene restos secos o manchas fuertes, dejarlo en remojo con agua caliente antes de lavarlo.

Al final, el secreto está en los detalles pequeños. No hace falta comprar productos especiales ni seguir un procedimiento complicado: un cubierto que usas todos los días puede ser la herramienta que haga el lavado más rápido, más fácil y bastante menos fastidioso.

Y si aun así el colador te gana la batalla, siempre queda el plan B: dejarlo en remojo hasta que alguien en la casa se apiade de él.