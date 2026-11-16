Mariana Ochoa responde a las críticas con chamba: jurado de Miss Universo y disco nuevo

Espectáculos

Para quienes la siguen criticando, Mariana Ochoa tiene una respuesta que no necesita gritos: trabajo. La cantante y actriz mexicana aceptó ser parte del jurado de la final de Miss Universo, estrenó "Prefiero" para meterse de lleno en el regional mexicano y tiene colaboraciones en camino. También confirmó que existe un ofrecimiento de Televisa para volver a las telenovelas. Nada mal para alguien a quien le siguen tirando.

Cero enganche con el conflicto

Desde que salió ganadora de La casa de los famosos, su nombre volvió a la conversación pública y su historia encontró eco entre nuevas generaciones. Pasaron poco más de dos meses desde que dejó la casa y ella asegura que está muy contenta con lo que sucedió. Para Mariana, el reality terminó siendo un experimento social que refleja lo que somos y cómo nos comportamos en la vida real.

Dice que no se enganchó con los conflictos porque lleva muchos años trabajando en sus emociones. El rompimiento con su pareja en abril la llevó a tomar terapias adicionales, algo que nunca imaginó que le ayudaría tanto a mantenerse firme durante el encierro. Por eso, lo que pasaba dentro de la casa terminó resbalándole.

Reconoce que algunos comentarios todavía le tocan fibras sensibles, aunque su diferencia ahora está en cómo decide enfrentarlos.

Ojo con un detalle: Mariana empezó en la industria del entretenimiento desde pequeña y creció frente a las cámaras, así que sabe perfectamente lo que es vivir bajo el escrutinio público. Esa experiencia le ha permitido construir una especie de escudo emocional.

Mariachi, fusiones y un disco para 2027

Después de una serie de lanzamientos como solista, estrenó "Prefiero", una canción con la que se adentra en el mariachi y explora una faceta diferente dentro del regional mexicano. También pasó por los Latin Grammy, donde se reencontró con figuras importantes de la música latina.

Su lectura es que hay un hueco en la música ahora que las fusiones se han empezado a dar: falta una exponente que venga del pop, de la cumbia y del regional al mismo tiempo, y eso es justamente lo que ella está ofreciendo en este momento.

La nueva etapa llega con invitados. Mariana adelantó una colaboración con K-Paz de la Sierra, otra con Elías Medina y una más con una cantante cuyo nombre todavía no puede revelar porque las conversaciones siguen abiertas y no hay confirmación. La intención es lanzar el álbum entre febrero y marzo de 2027: un material con canciones poderosas a nivel individual y con colaboraciones que ella misma describe como muy divertidas.

El reencuentro que no descarta

Y hablando de volver: la cantante no descarta un reencuentro. Tampoco se lo imagina solo alrededor de una mesa, sino otra vez sobre un escenario. Contó que son familia, que crecieron juntos, y recordó que fueron a sus bodas, vieron nacer a sus hijos y también estuvieron en los funerales de sus papás.

Reconoce que hay situaciones complicadas, pero considera que todo es cuestión de tiempo. Por ahora disfruta de su trabajo como solista, y está convencida de que en algunos años podrían animarse a compartir escenario nuevamente.

Miss Universo, Guadalajara y la telenovela

El concierto que tenía previsto en Guadalajara se reprogramó, y la responsable tiene nombre: Miss Universo. Hasta ahora, su relación con el certamen había sido únicamente como espectadora de televisión.

Mariana recordó que Fátima Bosch vivió una historia parecida de bullying después de ganar la corona y que este año México tiene nuevamente la posibilidad de estar representado por una mujer jalisciense. De Fátima y María Vargas, las dos mexicanas que menciona, dice que son hermosas, poderosas e inteligentes, y que sería espectacular poder entregarle la corona a una de ellas.

En actuación tampoco se queda quieta: confirmó que existe un ofrecimiento de Televisa para participar en una telenovela y le encantaría regresar a ese formato. Eso sí, no piensa aceptar cualquier proyecto: quiere elegir una historia que realmente le guste y trabajar con un productor que le permita incorporar su faceta musical.

Y la pregunta que le llueve en redes por fin tiene respuesta: entre risas, Mariana contó que todavía no ha recibido el dinero por su participación en La casa de los famosos y que el proceso suele tardar entre tres y seis meses. Así que mientras el depósito aparece, a seguir sumando proyectos. Igual ya va siendo hora, ¿no?