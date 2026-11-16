Andrea San Martín vuelve a Lima, se reencuentra con su hija mayor y se desconecta de las redes este 15 de noviembre

Espectáculos

Andrea San Martín está de vuelta en Lima. La influencer sorprendió a más de uno cuando viajó al interior del país y ahora regresó a su casa, donde tuvo un especial encuentro con su hija mayor.

El anuncio lo hizo ella misma en sus redes sociales. Ahí contó que este domingo 15 de noviembre se mantiene lejos del celular y reveló a qué le iba a dedicar el día. "Me desconecto este domingo, pero gracias por todo el cariño", escribió.

Antes de llegar a casa, y junto a sus compañeras Leysi Suárez y Roxana Molina, la exchica reality compró un divertido regalo para los más chicos: lápices gigantes. "Hora de regresar y obviamente con los superpoderes de los lápices gigantes para los nenes", mostró en una historia de Instagram.

El viaje se dio en medio de sus complicaciones legales y del distanciamiento que tiene con su segunda hija, fruto de su relación con Juan Víctor Sánchez. San Martín está impedida de acercarse a la niña por la denuncia que le puso su expareja por presunta violencia física y psicológica contra la pequeña que ambos tienen en común. Por eso, ella únicamente está viviendo con su primera hija.

En medio de ese panorama, retomó su show 'Cachudas pero conchudas' y viajó a cumplir con una presentación. Ese fue el motivo de su paso por Arequipa, que esta vez fue rápido.

Su plan para el domingo

Ya en casa, contó que casi no durmió en Arequipa y que estaba agotada, aunque recién recuperaba el sueño. El plan para ese día era simple: preparar un desayuno para arrancar la mañana y después avanzar con algunas cosas de la casa, lavar más que todo.