En vez de tortilla, ponle lechuga: el truco para una cena que sí llena

Estilo de vida

Llegas del trabajo muerto de sueño, buscas algo rápido y que llene. La tortilla o el pan árabe parecen el único camino. Y ahí está justamente el problema: la mayoría de las tortillas listas del mercado cargan harinas procesadas, grasas de más y conservantes que a la noche te caen como ladrillo. Sensación de peso y barriga hinchada. Cambiar la masa por hojas grandes y frescas de lechuga es el giro más inteligente que le puedes dar a tu cocina: el sándwich de siempre se convierte en un bocado crocante y liviano, sin drama y sin culpa.

Ahora, seamos honestos: mucha gente no se anima a los rollitos de lechuga porque ya se imagina el desastre. Que la hoja se rompe, que el relleno se chorrea al plato o que no llene lo suficiente. Nada de eso pasa si eliges bien la variedad de lechuga y equilibras lo que va adentro. La combinación que funciona es esta: la frescura crocante de la hoja, un pollo jugoso y bien sazonado, la grasa buena de la palta y una salsa cremosa que amarra todo. El resultado es una experiencia de varios niveles que no le envidia nada al clásico envuelto de tortilla.

Y el tiempo es el mejor argumento a favor. Esto sale en minutos, sin calentar sartenes para las tortillas y sin ensuciar utensilios de más. Sirve igual para una cena rápida en casa que para armarte unos envueltos frescos y llevarlos a la oficina, donde se mantienen intactos hasta la hora del hambre.

Ingredientes

Una lechuga grande romana o iceberg, que tenga hojas grandes y resistentes

250 g de pechuga de pollo asada o sancochada, cortada en cubitos pequeños

Una palta madura, cortada en láminas delgadas

Un pepino, cortado en cubitos pequeños

Una zanahoria mediana, rallada

Dos cebollitas chinas, picadas finitas

Tres cucharadas colmadas de yogur colado

Una cucharadita de mostaza

El jugo de medio limón

Una cucharada de aceite de oliva

Sal, pimienta y eneldo fresco picado fino

Preparación

Preparación de las verduras: lava las hojas de lechuga con bastante agua fría y sécalas por completo con papel de cocina, para que no resbalen. Con un cuchillo afilado, retira la parte dura y gruesa de la base de cada hoja, así mantienen su elasticidad y no se quiebran al enrollar.

La salsa y el relleno: en un bol grande, mezcla el yogur colado, la mostaza, el aceite de oliva, el jugo de limón, el eneldo, la sal y la pimienta hasta que todo quede parejo. Agrega al mismo bol el pollo, el pepino, la zanahoria rallada y las cebollitas, y remueve con suavidad para que se cubran con la salsa.

Armado y enrollado: pon dos hojas grandes de lechuga, una ligeramente encima de la otra, para que aguanten el doble. En el centro coloca dos cucharadas del relleno de pollo y encima unas láminas de palta. Dobla primero los bordes de los costados hacia adentro y enrolla apretando de abajo hacia arriba, con una presión suave pero firme.

El truco de fondo es no pelear con la hoja: si está bien seca y sin el tronco duro, se deja doblar sin chistar. ¿Te animas a cambiar la tortilla esta semana o sigues fiel al pan árabe?