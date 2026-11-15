En vez de tortilla, ponle lechuga: el truco para una cena que sí llena
Llegas del trabajo muerto de sueño, buscas algo rápido y que llene. La tortilla o el pan árabe parecen el único camino. Y ahí está justamente el problema: la mayoría de las tortillas listas del mercado cargan harinas procesadas, grasas de más y conservantes que a la noche te caen como ladrillo. Sensación de peso y barriga hinchada. Cambiar la masa por hojas grandes y frescas de lechuga es el giro más inteligente que le puedes dar a tu cocina: el sándwich de siempre se convierte en un bocado crocante y liviano, sin drama y sin culpa.
Ahora, seamos honestos: mucha gente no se anima a los rollitos de lechuga porque ya se imagina el desastre. Que la hoja se rompe, que el relleno se chorrea al plato o que no llene lo suficiente. Nada de eso pasa si eliges bien la variedad de lechuga y equilibras lo que va adentro. La combinación que funciona es esta: la frescura crocante de la hoja, un pollo jugoso y bien sazonado, la grasa buena de la palta y una salsa cremosa que amarra todo. El resultado es una experiencia de varios niveles que no le envidia nada al clásico envuelto de tortilla.
Y el tiempo es el mejor argumento a favor. Esto sale en minutos, sin calentar sartenes para las tortillas y sin ensuciar utensilios de más. Sirve igual para una cena rápida en casa que para armarte unos envueltos frescos y llevarlos a la oficina, donde se mantienen intactos hasta la hora del hambre.
Ingredientes
- Una lechuga grande romana o iceberg, que tenga hojas grandes y resistentes
- 250 g de pechuga de pollo asada o sancochada, cortada en cubitos pequeños
- Una palta madura, cortada en láminas delgadas
- Un pepino, cortado en cubitos pequeños
- Una zanahoria mediana, rallada
- Dos cebollitas chinas, picadas finitas
- Tres cucharadas colmadas de yogur colado
- Una cucharadita de mostaza
- El jugo de medio limón
- Una cucharada de aceite de oliva
- Sal, pimienta y eneldo fresco picado fino
Preparación
- Preparación de las verduras: lava las hojas de lechuga con bastante agua fría y sécalas por completo con papel de cocina, para que no resbalen. Con un cuchillo afilado, retira la parte dura y gruesa de la base de cada hoja, así mantienen su elasticidad y no se quiebran al enrollar.
- La salsa y el relleno: en un bol grande, mezcla el yogur colado, la mostaza, el aceite de oliva, el jugo de limón, el eneldo, la sal y la pimienta hasta que todo quede parejo. Agrega al mismo bol el pollo, el pepino, la zanahoria rallada y las cebollitas, y remueve con suavidad para que se cubran con la salsa.
- Armado y enrollado: pon dos hojas grandes de lechuga, una ligeramente encima de la otra, para que aguanten el doble. En el centro coloca dos cucharadas del relleno de pollo y encima unas láminas de palta. Dobla primero los bordes de los costados hacia adentro y enrolla apretando de abajo hacia arriba, con una presión suave pero firme.
El truco de fondo es no pelear con la hoja: si está bien seca y sin el tronco duro, se deja doblar sin chistar. ¿Te animas a cambiar la tortilla esta semana o sigues fiel al pan árabe?