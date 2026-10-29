Lip Balm DIY Guna 3 Bahan Dapur Je? Seriuslah?!

Gaya Hidup

Wei, korang jenis suka buang je ke tiub lip gloss yang dah habis tu? Haa, lepas ni jangan buat lagi tau! Ada satu hack kecantikan yang confirm akan buat korang rasa, kenapa tak tahu dari dulu?!

Tiub lip gloss yang dah kosong tu, jangan pandang remeh. Lepas dicuci bersih-bersih, ia boleh jadi bekas paling ideal untuk lip balm buatan sendiri. Bayangkan, tak payah keluar duit lebih untuk beli lip balm mahal-mahal, guna je bahan yang dah ada kat dapur rumah. Memanglah jimat dan berbaloi!

Nak buat lip balm ni senang je, tak payah pening kepala. Rahsianya cuma tiga bahan utama yang memang power untuk bibir. Yang pertama, minyak kelapa. Minyak kelapa ni memang king kalau pasal lembapkan bibir. Ia akan bantu bibir korang kekal lembut, lembap dan bebas dari masalah kering merekah. Anggap je dia bodyguard bibir yang paling setia.

Lepas tu, madu. Ha, madu ni pulak geng paling setia untuk kunci kelembapan dalam kulit bibir. Ia akan pastikan bibir korang hydrated sepanjang hari, tahan lama punya! Bibir rasa sihat dan terlindung, confirm tak menyesal.

Untuk sentuhan akhir yang bagi rasa segar dan wangi, titikkan je beberapa titisan jus lemon. Lemon ni bukan saja bagi bau yang segar dan nyaman, tapi dia buat pengalaman apply lip balm tu lagi best. Rasa macam spa bibir kat rumah, kan?

Campurkan je semua bahan ni elok-elok, lepas tu masukkan balik dalam tiub lip gloss yang dah bersih tadi. Siap! Tengok, kan senang? Ini bukan saja cara yang jimat dan mesra alam, tapi juga bukti yang jaga bibir ni tak perlu susah pun. Jadi, lepas ni boleh lah selitkan lip balm handmade korang ni dalam beg, bibir lembut, segar dan cantik natural sepanjang masa! Apa lagi, jomlah cuba! Bibir lembap bak puteri raja, siapa tak nak kan?