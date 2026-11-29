لايف ستايل

كتير مننا بيجي يغير الملايات ويلاقي بقع صفراء مستفزة في المرتبة، وده طبيعي لأن العرق والرطوبة والاستخدام اليومي بيسيبوا علامات بتخلي المرتبة شكلها قديم ومتهالكة، حتى لو كنت بتغير الملايات باستمرار. بس قبل ما تفكر تفرك في المرتبة أو تقتنع إنك محتاج تشتري واحدة جديدة، في حركة منزلية بسيطة ومجربة ممكن تنقذ الموقف باستخدام بيكربونات الصودا، وصابون المواعين، وبيروكسيد الهيدروجين.

عشان تعمل الخلطة دي، هات شوية مية دافية وحط عليهم ملعقتين صغيرين من بيكربونات الصودا ومعاهم من 4 لـ 5 نقط من صابون المواعين. قلب المكونات دي كويس وسيب الخلطة تبرد، وأول ما تبرد ضيف عليها 250 مل من بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3% ورج القزازة براحة. حط الخليط ده في زجاجة رش نظيفة، ورش رشة خفيفة على البقع الصفراء. أهم حاجة هنا إنك متغرقش المرتبة مية، لأن القاعدة بتقول إن كل ما تقللت الرطوبة كل ما كانت النتيجة أحسن.

بعد ما ترش المنطقة، سيب الخلطة تأخد وقتها وتتفاعل لعدة دقائق، وبعدين نشف البقع بـ "طبطبة" خفيفة باستخدام فوطة نظيفة وناشفة. بلاش تفرك بقوة عشان متوسعش البقعة أو تبوظ نسيج المرتبة نفسه. السر كله إنك متزودش الجرعة، لأن المرتبة مش سجادة عشان تغرقها مية وتفضل تفرك فيها لساعات؛ المطلوب بس إنك تنظف السطح وتديها وقتها الكافي عشان تنشف تماماً.

بعد ما تخلص تنظيف، لازم تسيب المرتبة تنشف كويس جداً قبل ما تفرش الملايات تاني. افتح الشبابيك عشان تخلّي الهواء يتجدد، ولو تقدر تسيب المرتبة مكشوفة لعدة ساعات يكون أفضل. الرطوبة اللي ممكن تتحبس جوه المرتبة دي حاجة لازم نتجنبها لأنها ممكن تعمل ريحة وحشة أو تسبب ظهور عفن.

ملحوظة مهمة: قبل ما تستخدم الخلطة في مكان واضح، جربها الأول في زاوية مستخبية، لأن بيروكسيد الهيدروجين ممكن يأثر على بعض أنواع القماش أو الألوان. وكمان ممنوع تماماً تخلط المكونات دي مع الكلور أو الأمونيا أو أي منظفات تانية. الموضوع محتاج شوية صبر ومكونات صح، وهتلاقي مرتبتك رجعت نظيفة ومنعشة من غير مجهود.

تفتكروا في طرق تانية أسرع ولا خلطة ماما هي اللي بتكسب دايماً؟