ترفيه

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) حسم الجدل وأعلن القائمة النهائية المكونة من خمسة لاعبين بس، عشان يتنافسوا على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026. القائمة فيها أسماء تقيلة: حامل اللقب أشرف حكيمي، وساديو ماني اللي كسبها قبل كدة، ومعاهم إبراهيم دياز وإسماعيل صيباري وباب غيي. والكل مستني يعرف مين اللي هيشيل الجائزة في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026 في مركز "وولي سوينكا" للثقافة والفنون في لاغوس بنيجيريا، الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش).

المنافسة المرة دي بتعكس السيطرة التامة للمغرب والسنغال، لأن القائمة فيها ثلاثة لاعبين مغاربة واتنين من السنغال. ده طبعاً بعد سنة كانت دسمة جداً كروياً؛ السنغال قدرت تخطف لقب كأس الأمم الأفريقية في المغرب 2025، ومن الناحية التانية المنتخب المغربي عمل ملحمة ووصل لربع نهائي كأس العالم 2026.

حكيمي وماني.. صراع الخبرة والحفاظ على اللقب

أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان وحامل لقب النسخة اللي فاتت، داخل المنافسة وهو عاوز يحافظ على مكانه على العرش. حكيمي قدم موسم استثنائي، مش بس مع المنتخب المغربي اللي قاده ككابتن للوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 وربع نهائي كأس العالم، لكن كمان مع ناديه باريس سان جيرمان اللي قدر يحافظ على لقب الدوري الفرنسي في 2026 ويدافع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، وكان حكيمي عنصر أساسي ومحوري في كل ده.

على الجانب التاني، ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، بيحاول يضيف لقب ثالث لدولابه بعد ما كسب الجائزة في 2019 و2022. ماني عاش سنة خرافية مع "أسود التيرانغا"، لدرجة إنه اتختار أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وساعد السنغال إنها تتوج بلقبها القاري الثاني. خبرته وقيادته في الملعب، بجانب اللي قدمه في كأس العالم ومع ناديه، خلوا فرصته قوية جداً إنه يرجع يسيطر على الجائزة تاني.

دياز وصيباري.. دماء جديدة من المغرب

إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، فرض نفسه بقوة في القائمة النهائية. دياز كان "الكل في الكل" مع أسود الأطلس في كأس الأمم الأفريقية 2025، وخد جائزة "الحذاء الذهبي" (Puma Golden Boot) بعد ما سجل خمس أهداف، والمبهر إنه سجل في خمس مباريات ورا بعض، وده اللي وصل المغرب للنهائي. ومش بس كدة، دياز كمل تألقه في كأس العالم 2026، وبإبداعاته الهجومية ساعد المنتخب المغربي يوصل لدور الثمانية.

أما إسماعيل صيباري، لاعب الوسط الهجومي، فدخل المنافسة بعد سنة مميزة جداً. صيباري كان حلقة وصل مهمة في مشوار المغرب للنهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وسجل هدف مهم في مرمى الكاميرون في ربع النهائي. وطبعاً انتقاله لنادي بايرن ميونخ الألماني أكد إنه واحد من أهم المواهب الهجومية في القارة حالياً.

باب غيي.. مفاجأة السنغال

القائمة مكملتش غير بانضمام باب غيي، لاعب نادي فياريال الإسباني. غيي حجز مكانه بعد ما كان البطل الحقيقي في تتويج السنغال باللقب القاري، لأنه هو اللي سجل هدف الفوز في الشوط الإضافي في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالرباط، والنتيجة كانت 1-0 ضد المغرب. وبسبب أداءه القوي في خط الوسط طول البطولة، الاتحاد الأفريقي وضعه في التشكيلة المثالية للبطولة، واستمر في تقديم مستويات عالية مع ناديه في إسبانيا ومع المنتخب السنغالي، عشان يثبت إنه من أفضل لاعبي الوسط في أفريقيا.

والحفلة في لاغوس هتكون هي لحظة الحقيقة بعد غياب طويل للمدينة دي عن استضافة الحدث من سنة 2014.

تفتكروا حكيمي هيقدر يحافظ على اللقب ولا ماني هيرجع يسيطر تاني؟