ترفيه

الموضوع بدأ لما لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية في قطر أعلنت إنها وصلت لاتفاق مبدئي مع فضل شاكر عشان ياخدوا حقوق تحويل قصة حياته لفيلم سينمائي. الفيلم هيركز على محطات مسيرته الفنية والتحولات الشخصية اللي حصلت في حياته، من بداياته كواحد من أهم الأصوات في العالم العربي لحد التغييرات اللي أثرت على حياته المهنية والشخصية.

الفيلم مش بس هيحكي حكاية نجاح، لكن هيتكلم عن الشهرة والهوية والقناعات الشخصية، وإزاي الموسيقى أثرت في علاقته بالجمهور. حسن الذوادي، رئيس لجنة الأفلام، شايف إن قصة شاكر معقدة وغنية وبتمثل أهمية ثقافية في المنطقة العربية، لأنها بتتناول الموهبة ومحاولات البداية من جديد ومواجهة التحديات.

لحد دلوقتي، الاتفاق لسه في مرحلته المبدئية، والعمل داخل في مرحلة التطوير الإبداعي عشان يختاروا فريق العمل والمواهب وشركاء الإنتاج. مفيش أي معلومات لسه عن المخرج أو الأبطال أو حتى ميعاد التصوير.

الحقيقة إن دي مش أول مرة سيرة فضل شاكر تطلع في عمل درامي، لأن منصة «شاهد» كانت عرضت مسلسل درامي وثائقي اسمه «يا غايب: فضل شاكر» في أبريل 2025، وكان مكون من تسع حلقات بتجمع بين حكايات فضل ومشاهد تمثيلية، وعناوين حلقاته كانت مأخوذة من أغانيه زي «الحب القديم» و«يا غايب» و«ضحكت الدنيا» و«نسيت أنساك» لحد الحلقة الأخيرة اللي كان اسمها «وقفة مع الماضي».

مشروع فيلم فضل شاكر بيجي ضمن خطة لجنة الأفلام لتقديم أعمال عن شخصيات بارزة في المنطقة. اللجنة شغالة كمان على فيلم روائي طويل عن الفنان محمد منير بيستعرض مسيرته اللي استمرت حوالي خمسين سنة في الموسيقى والسينما والتلفزيون. ده غير فيلم «قيصر» اللي بيحكي قصة الضابط السوري فريد المذهان ودوره في كشف انتهاكات سجون نظام بشار الأسد، والفيلم ده هيقوم ببطولته تيم حسن وإخراج أمير فخر الدين، والتصوير هيبدأ السنة الجاية.

تفتكروا مين الممثل اللي يقدر يجسد شخصية فضل شاكر في الفيلم ده؟