ترفيه

سيلفستر ستالون قرر إنه مش عايز يكتفي بنجاح مسلسله Tulsa King، وعينه دلوقتي على صديقه ومنافسه القديم أرنولد شوارزنيغر عشان يرجعوا يشتغلوا مع بعض تاني. ستالون كشف في مقابلة مع مجلة Cigar Aficionado إن عنده رغبة قوية إنه يخلي شوارزنيغر بطل لمسلسل مشتق من العمل الأصلي، ومش بس كده، ده بيفكر إن الشخصيتين يتقابلوا في أحداث مشتركة، يعني نرجع نشوف الكيميا اللي كانت موجودة زمان في سلسلة أفلام The Expendables.

بس عشان نكون صرحاء، الموضوع لسه "أمنيات" وطموحات؛ ستالون وضح إن الفكرة لسه ما تحولتش لمشروع إنتاجي رسمي، وهو حالياً مستني يشوف هل شوارزنيغر هيوافق على التجربة دي ولا لأ. الحركة دي بتفكرنا بالخناقات والمنافسة التاريخية اللي كانت بين الاتنين في تمانينات وتسعينات القرن الماضي، قبل ما يقلبوا الصفحة وتبقى صداقة قوية خلتنا نشوفهم مع بعض في أعمال زي Escape Plan.

في نفس الوقت، منصة باراماونت بلس شغالة فعلاً في توسيع عالم Tulsa King، وبتحضر لإطلاق مسلسل جديد اسمه Frisco King يوم 18 ديسمبر 2026. المسلسل ده هيكون بقيادة الممثل صامويل إل جاكسون، ومكون من ثماني حلقات، وهيشهد ظهور خاص لستالون عشان يربط الأعمال ببعضها في العالم الدرامي ده.

للي مش متابع، قصة Tulsa King بتلف حول دوايت مانفريدي، زعيم المافيا اللي بيحاول يبني إمبراطورية إجرامية جديدة في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، وده بعد ما قضى 25 سنة في السجن. إحنا دلوقتي في انتظار موافقة شوارزنيغر النهائية عشان نشوف هل الحلم ده هيتحول لواقع ولا هيفضل مجرد كلام في مقابلة.