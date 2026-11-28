ترفيه

مسلسل الدراما الرومانسية Virgin River راجع بموسمه الثامن على نتفليكس، بس المرة دي التغييرات في طاقم العمل كبيرة. المنتج التنفيذي ريتشارد كيث أعلن عن انضمام الممثل ميتشل سلاجيرت، اللي هيقوم بدور مسعف جديد في المستشفى، ومعاه الممثلة ناتاشا كاليس اللي هتلعب دور طبيبة جديدة اسمها أستريد.

حسب ريتشارد كيث، الشخصيتين دول هيوصلوا البلدة وقت دمج المستشفى، وده هيدي فرصة لشخصية "ميل" اللي بتلعبها ألكسندرا بريكنريدج إنها تتعامل مع ناس جديدة وتفتكر أيام أول ما وصلت البلدة. وفي نفس الوقت، أوستن نيكولز راجع تاني للمسلسل عشان يكمل دوره كطبيب سابق لميل، ومن المتوقع إن علاقته بـ "ميل" وجاك (مارتن هندرسون) تشهد تطورات غير متوقعة، خصوصاً مع وجود ابنه والظروف العائلية اللي حواليهم.

بس الأخبار مش كلها سعيدة، لأن الموسم ده هيشهد غيابات كتير. لورين هامرسيلي اللي لعبت دور شارمين من بداية المسلسل مش هتشارك في الموسم الجديد، وده جزء من خطة صناع العمل لضخ دماء جديدة وتغيير خريطة الشخصيات. ده غير إن ماركو جراتسيني مش هيرجع بدور مايك في الموسم الثامن.

التغييرات دي بتيجي بعد سلسلة مغادرات حصلت قبل كده، زي رحيل جرايسون جورنسي (ريكي) بعد الموسم الرابع، ومارك جانيمي (كاميرون) اللي مشي بعد الموسم السادس.

للي ميعرفش، المسلسل مأخوذ عن روايات الكاتبة روبين كر وبتدور أحداثه في بلدة صغيرة في شمال كاليفورنيا، ومحقق نجاح كبير من أول ما اتعرض في 2019. والعمل بيضم بجانب ألكسندرا بريكنريدج ومارتن هندرسون، كل من كولين لورانس وأنيت أوتول وتيم ماثيسون وبنجامين هولينجسورث.

تفتكروا خروج شخصية شارمين هيأثر على دراما البلدة ولا التغييرات دي كانت مطلوبة؟