أحمد صلاح حسني راجع لرمضان 2027 مع محمد سامي في مسلسل تمكين

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أحمد صلاح حسني وقع عقد مشاركته في بطولة مسلسل تمكين، اللي هيتعرض في موسم دراما رمضان 2027. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

بكدة يكون أحمد صلاح حسني رجع للمنافسة في رمضان بعد ما غاب عنها لمدة عامين، من وقت ما شارك في بطولة مسلسل رحيل مع ياسمين صبري، وهو عمل كان مكون من 15 حلقة، وشارك فيه محمد كيلاني، ومحمد مهران، ومي القاضي، وبسنت صيام، ولبنى ونس، وحازم سمير، وعزت زين، وكان من تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام.

وعشان نكون دقيقين، أحمد صلاح حسني مكنش مختفي تماماً، لأنه ظهر في موسم رمضان اللي فات كضيف شرف في مسلسل مناعة مع هند صبري، والمسلسل ده كانت أحداثه في حي الباطنية في إطار شعبي. مسلسل مناعة كان 15 حلقة برضه، وقصته لعباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة United Studios، وشارك في بطولته خالد سليم، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح، وأحمد الشامي، ومها نصار، ومحمد أنور، وهدى الإتربي، وميمي جمال.

وبعيداً عن الدراما، أحمد صلاح حسني كان ليه تواجد مؤخراً في السينما من خلال فيلم أوسكار - عودة الماموث، اللي شاركته البطولة هنادي مهنا، ومحمد ثروت، ومحمود عبدالمغني، والطفلة ليا سويدان. الفيلم ده كان من فكرة كريم هشام، وقصة أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج هشام الرشيدي.