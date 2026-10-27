جلال الزكي: الترفيه رسالة فنية والأسطورة بقى أيقونة في الدراما

ترفيه

جلال الزكي بيجهز حالياً لمشاركة في أعمال فنية جديدة، ومن المقرر إنها تنزل للجمهور خلال موسم رمضان اللي جاي وإجازة عيد الفطر،

الفن مش بس قضايا اجتماعية

في كلامه عن فلسفته في اختيار الأدوار، جلال الزكي شايف إن الهدف الأساسي لأي عمل هو إنه يوصل للناس ويسيب أثر حقيقي عندهم. وبالنسبة له، الرسالة الفنية مش لازم تكون محصورة بس في مناقشة قضية اجتماعية أو إنسانية معينة، لأن الترفيه ورسم البسمة على وشوش المشاهدين في حد ذاته رسالة مهمة جداً.

الزكي بيعتبر إن الفن عنده مساحة تعبير واسعة جداً، ودي واحدة من أهم مميزاته؛ لأن العمل ممكن يختار يناقش قضية مهمة، أو يسلط الضوء على جانب معين في المجتمع، أو حتى يكون مجرد تجربة ترفيهية هدفها الوحيد هو إسعاد الجمهور. وإمتاع المشاهد في رأيه دور أساسي في العلاقة بين العمل الفني والجمهور.

الترفيه عند جلال الزكي مش حاجة منفصلة عن قيمة الفن، بل هو هدف أساسي، خصوصاً إن الجمهور دايماً بيدور على الأعمال اللي بتخليه يستمتع ويتفاعل مع الشخصيات والأحداث. الرؤية دي بتخلي جلال يهتم بالتنوع في الموضوعات وما يحصرش نفسه في اتجاه واحد، سواء كان اجتماعي أو إنساني، لأن النجاح الحقيقي من وجهة نظره مرتبط بقدرة العمل على الوصول للمشاهد وتحقيق التأثير المطلوب.

سر خلود "الأسطورة" في الذاكرة

لما جه الكلام عن مسلسل الأسطورة، جلال الزكي عبر عن سعادته الكبيرة بمشاركته في العمل ده، ووصفه بأنه تجربة فنية بيعتز بيها. والمسلسل لسه محتفظ باهتمام الجمهور رغم السنين اللي عدت على عرضه، وده اللي خلاه يشوف إنه بقى أيقونة من أيقونات الدراما.

الزكي شبه نجاح "الأسطورة" بنجاح الأعمال الدرامية الكبيرة اللي بتعيش في ذاكرة الناس لفترات طويلة، وضرب مثال بمسلسل رفعت الهجان اللي ارتبطت بيه أجيال مختلفة. ومن هنا بيأكد إن الأعمال اللي بتسيب أثر حقيقي ما بتخلصش بمجرد انتهاء فترة عرضها الأولى، لكنها بتعيش من خلال إن الناس بترجع تشوفها تاني وتفضل تتداول مشاهدها وأحداثها فيما بينهم.

عبقرية محمد رمضان

جلال الزكي أشاد بتجربته في العمل مع محمد رمضان في الأسطورة، وقال إنها كانت مميزة للغاية، ووصفه بأنه نجم عبقري، وده بيوضح تقديره لموهبته وحضوره الفني.

الزكي شايف إن النجاح الجماهيري الواسع اللي حققه المسلسل، وارتباطه القوي باسم محمد رمضان، هو اللي خلاه يفضل موجود في نقاشات متابعي الدراما المصرية لحد دلوقتي.