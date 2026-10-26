عمرو أديب يكشف حقيقة تطبيق الذكاء الاصطناعي في «طالع نازل»

ترفيه

أثار التطبيق حالة من الجدل والأسئلة بين الجمهور، خاصة مع اهتمام عدد كبير من الرجال بالبحث إذا كان تطبيق الذكاء الاصطناعي اللي ظهر في مسلسل «طالع نازل» بطولة منى زكي موجود فعلاً في الحقيقة ولا مجرد خيال من تأليف المسلسل.

خلال تقديم برنامج «الحكاية» على «أم بي سي مصر»، حكى عمرو أديب إنه استلم تساؤلات كتير عن طبيعة التطبيق ده وهل ينفع نستخدمه في الواقع ولا لأ. وبصراحة، الآراء كانت مقسومة؛ فيه ناس متأكدة إن فيه تطبيقات شبهه موجودة، وناس تانية شايفة إن القدرات اللي ظهرت في الأحداث دي مجرد «بهارات» درامية عشان تخدم القصة.

الموضوع ده فتح كلام تاني عن السرعة المرعبة في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وطبعاً الخوف اللي بيجي معاه بخصوص الخصوصية والأمان الرقمي، خصوصاً إننا بقينا معتمدين على التطبيقات الذكية في كل تفصيلة في يومنا.