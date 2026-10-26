يارا السكري وأحمد العوضي راجعين تاني في سلطان الديب

ترفيه

يارا السكري قررت تخرجنا من حيرة التوقعات ونزلت ستوري على انستجرام فيها صورة سيناريو مسلسل "سلطان الديب"، وبكده أكدت إنها بتستعد لبدء التصوير.

الحقيقة إن الكيميا بين يارا وأحمد العوضي شكلها شغالة صح، لأن ده هيكون تاني عمل ليهم ورا بعض في الدراما بعد ما حققوا نجاح كبير في رمضان اللي فات بمسلسل "علي كلاي". يارا نفسها اعترفت قبل كده إنها بتحس بالاطمئنان وهي بتشتغل مع العوضي، لأن الثقة اللي ادهالها في "علي كلاي" هي اللي شجعتها تدخل التجربة دي تاني، وطبعاً كل أمنيتها إن دورها يعجب الناس.

بعيداً عن الدراما، يارا السكري عاشت سنة 2026 دي في حالة نشاط رهيبة وانطلاقة قوية في السينما، خصوصاً بعد ما قامت بدور البطولة في فيلم "صقر وكناريا" مع محمد إمام. الفيلم عمل أرقام محترمة في الإيرادات، وده اللي ثبت رجليها كـ نجمة في السينما والدراما على حد سواء خلال السنة دي.

يا ترى "سلطان الديب" هيقدر يكسر نجاح "علي كلاي" ولا الثنائية دي ليها سقف معين؟