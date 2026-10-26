مسلسل "عمرة رمضان" واقف.. والمنتج مختفي!

ترفيه

تصوير مسلسل "عمرة رمضان" وقف تماماً بسبب أزمات إنتاجية، ولحد اللحظة دي مفيش أي خبر عن ميعاد الرجوع للتصوير تاني. الصدمة إن المسلسل مصورش غير يومين بس قبل ما الدنيا تقف فجأة وبدون أسباب واضحة تبرر ليه التوقف ده طول كل الفترة دي.

الموضوع بقى أغرب لما فريق العمل حاولوا يوصلوا للمنتج علاء الزير عشان يفهموا إيه اللي بيحصل ومصير المسلسل إيه، بس للأسف المنتج ماردش على اتصالات أبطال العمل، وكأن المسلسل دخل في حالة غيبوبة مفاجئة.

المسلسل كان مفروض يكون 10 حلقات، ومخطط إنه ينزل في موسم "الأوف سيزون" على إحدى المنصات الرقمية، وقصته بتدور في إطار اجتماعي كوميدي عن علاقات ومواقف إنسانية وقضايا بتلمس حياتنا اليومية، مع التركيز على قيم التكاتف ومساندة الآخرين.

العمل ده كان بيضم مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم صبري فواز ورانيا فريد شوقي، ومعاهم محسن محيي الدين، شريف الدسوقي، ميرنا وليد، نورهان شعيب، ألفت عمر، أشرف طلبة، أمير صلاح الدين، أحمد منير، علاء زينهم، مصطفى شوقي، وإسلام الزير، بجانب مجموعة من الفنانين الشباب. والمسلسل من تأليف محمد عبدالسلام وإخراج محمد خضري.

بجد حركة تخلي أي حد يضايق، إن ممثلين ونجوم يجهزوا نفسهم ويصوروا وبعدها يلاقوا نفسهم في وضع "الانتظار" من غير رد واضح. يا ترى المسلسل ده هيرجع تاني ولا كده "عمرة رمضان" انتهت قبل ما تبدأ؟