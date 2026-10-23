Mini Shakira se lanzó y le pidió una colaboración a Elder Dayán

Espectáculos

La 'Mini Shakira' de Yo Me Llamo se robó el show en la última gala, pero no solo por su caracterización e interpretación, sino por la seguridad que manejó frente a las cámaras para contar una historia personal que dejó sentimentales a los jurados y al público.

Resulta que la niña guardaba un recuerdo muy especial: una vez estuvo súper cerca de Elder Dayán Díaz en un evento en Valledupar. Desde ese momento, su gran sueño era conocerlo formalmente, y gracias a su disciplina en el escenario, el destino finalmente hizo que el encuentro pasara.

Pero la pequeña no se quedó solo en el saludo. Con una espontaneidad envidiable, le lanzó una propuesta directa al artista vallenato: grabar una canción juntos. La jugada le salió perfecta, porque desató los aplausos en todo el estudio y dejó al jurado admirado por la estrella que proyecta cada vez que aparece.

Para los que no estén al día con los datos, Elder Dayán Díaz es hijo del cantautor Diomedes Díaz y de Rosmery Rodríguez, y viene de esa dinastía vallenata donde tiene más de 20 hermanos por parte de padre.