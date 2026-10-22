Jorge Celedón apoyará a los nuevos talentos del vallenato

Espectáculos

Jorge Celedón, el cantante de vallenato, confirmó que apoyará el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata de San Juan del Cesar, La Guajira. El artista se encargará del patrocinio de uno de los concursos tradicionales de la edición número 49, que se celebrará del 17 al 20 de diciembre de 2026.

Álvaro Álvarez, presidente de la organización del festival, anunció que Celedón y su mánager, Ponchito Castro, se reunieron para concretar este apoyo económico. El dinero estará destinado específicamente a la categoría de Aficionados, un espacio considerado fundamental para impulsar a los nuevos talentos y fortalecer el relevo generacional de los compositores vallenatos.

Homenajes y una agenda potente

Esta versión del festival rendirá homenaje al trirrey vallenato Alfredo Gutiérrez y al cantante Silvio Brito. La fiesta musical arranca el viernes 18 de diciembre en la tarima Juancho Rois, donde se subirán al escenario Poncho Zuleta y ‘El Cocha’ Molina, junto a Diego Daza y Rolando Ochoa, y el combo de José Jorge Oñate con Álvaro López. Esa misma noche habrá una revista musical especial para los homenajeados.

El sábado 19 de diciembre, el estadio Enrique Brito será el epicentro con el concierto central de Silvestre Dangond. Para cerrar con broche de oro el domingo 20 de diciembre, se presentarán Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina, Beto Zabaleta y el toque urbano de Criss & Ronny.

La verdad es que el vallenato sigue mandando y que Celedón se meta a apoyar a los que están empezando es un hit total. ¿Quién será el próximo gran compositor que salga de este festival?