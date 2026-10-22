Camilo pide que no le den regalos a sus hijas y explica por qué

Espectáculos

Camilo decidió que en su hogar se simule escasez y pidió que no le den regalos a sus hijas, Índigo y Amaranto. Para el cantante, la crianza de las pequeñas, que tiene con Evaluna Montaner, es actualmente el proyecto más importante de su vida, por encima de cualquier álbum o gira.

En el podcast Lo Que Tú Dices, conducido por Alex Fidalgo, el artista de 32 años confesó que siente miedo como padre. Según Camilo, las cosas que más valora de su propia identidad y personalidad son resultado de situaciones que vivió con sus papás, pero que sus hijas no están experimentando con él.

Esa diferencia es lo que, según sus propias palabras, lo tiene "c**a de susto".