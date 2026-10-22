Señorita Colombia versión IA: ya tenemos candidata para el Miss AI Universe

Espectáculos

Agárrense, que el mundo de los reinados acaba de entrar en una dimensión paralela. Resulta que existe el Miss AI Universe, un certamen donde las candidatas son creadas totalmente con inteligencia artificial. Olvídense de las rutinas de gimnasio y las dietas estrictas; aquí lo que importa es el diseño visual y la coherencia de la identidad digital.

Colombia entró en el juego en esta séptima edición con Marya Tiglao Pulgarín. Sí, leyeron bien: una candidata irreal que no solo es una cara bonita generada por computadora, sino que se presenta como actriz, contadora, presentadora de televisión y activista ambiental. De hecho, Marya se tomó muy en serio el papel y dice que representar a un país no es solo llevar una corona, sino asumir una responsabilidad con la sociedad y el planeta, enfocando su mensaje en proteger los ecosistemas.

Para que vean que esto no es un juego de niños, el concurso tiene todo el despliegue: página web, calendario oficial, reglas y hasta sistema de votación. En total participan 71 países, incluyendo a Brasil, México, España, Estados Unidos, Venezuela, Filipinas y Sudáfrica.

La cosa no es simplemente quién se ve más perfecta (aunque seamos honestos, la IA no tiene ojeras). La organización califica la originalidad, la representación cultural y la capacidad de conectar con la gente en redes sociales. Además, cada personaje virtual debe promover una causa humanitaria, ya sea salud, educación, igualdad social o, como en el caso de nuestra representante, el cuidado del medio ambiente.

El camino hacia la corona es intenso. Primero hacen una clasificación de 25 candidatas, luego bajan a 12, después a seis finalistas y finalmente llega la gran final.

Sinceramente, no sabemos si esto es el futuro de la belleza o si ya nos pasamos de la raya con la tecnología. ¿Se imaginan que un día la ganadora sea un archivo .jpg?