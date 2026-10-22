Fonseca y Federico Uribe se llevan el reconocimiento del Concejo de Bogotá

Famosos

El Concejo de Bogotá decidió premiar el talento de dos figuras colombianas que han logrado proyectarse a nivel mundial. Se trata del cantautor Fonseca y el artista plástico Federico Uribe, distinguidos con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez. Esta distinción busca reconocer los aportes significativos que ambos han hecho a la ciudad, destacando especialmente cómo sus trayectorias han trascendido fronteras desde la música y las artes visuales.

Fonseca, quien es un cantante y compositor bogotano, recibió la condecoración en el grado de Gran Cruz. La entrega estuvo a cargo de la concejal Tata Hernández, quien destacó su trayectoria musical y su compromiso con la transformación social. La distinción destaca que Fonseca ha llevado el nombre de Bogotá y de Colombia a escenarios internacionales con una propuesta que fusiona el pop con ritmos tradicionales del país, con la que ha contribuido a proyectar la música colombiana ante nuevas audiencias.

Música con propósito social

Pero el reconocimiento a Fonseca no es solo por sus hits musicales. El artista ha llevado su impacto más allá de los escenarios con la creación de la Fundación Gratitud en 2017. Esta iniciativa utiliza el arte y la música como herramientas para transformar la vida de niños, niñas y jóvenes que viven en comunidades vulnerables. A través de procesos formativos, la fundación busca fomentar la convivencia, la inclusión y abrir nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan.

Sobre esto, la concejal Tata Hernández fue clara al decir que Fonseca representa ese talento que llega lejos sin olvidar sus raíces. Según la concejal, su música recuerda la riqueza de la identidad cultural y demuestra que el arte puede convertirse en una herramienta para transformar vidas y abrir oportunidades. Reconocer su trayectoria, dijo, es exaltar a un bogotano que lleva con orgullo el nombre de la ciudad y de Colombia.

El arte de transformar lo cotidiano

Por otro lado, el reconocimiento también llegó para Federico Uribe, un artista plástico nacido en Bogotá en 1962 y actualmente radicado en Miami. Uribe es conocido por un lenguaje artístico muy particular donde transforma objetos que todos tenemos en casa en piezas de arte. Usa lápices de colores, cables, cordones y libros para crear esculturas, relieves e instalaciones que alteran la función original de esos materiales y proponen nuevas formas de observar el mundo.

En su obra, la naturaleza es la gran protagonista. Uribe construye animales, árboles y paisajes usando materiales inesperados, logrando composiciones que mezclan la exploración formal con el humor y una reflexión sobre cómo nos relacionamos los humanos con nuestro entorno. Es ese tipo de arte que te deja pensando mientras te saca una sonrisa por la creatividad de los materiales.

Una trayectoria global

El trabajo de Federico Uribe ha recorrido museos y espacios artísticos de Estados Unidos y otros países. Entre sus exposiciones más destacadas se encuentran Animalia en el Montclair Art Museum, Plastic Reef en el Hudson River Museum y Metamorphosis / Metamorfosis en el Madison Museum of Contemporary Art. Además, sus obras han integrado colecciones museísticas y privadas internacionales.

En cuanto a su formación, Uribe estudió arte en la Universidad de los Andes y luego siguió preparándose en Nueva York. Desde la década de 1990, ha desarrollado una práctica que transita entre la pintura, la escultura y el ensamblaje. La ceremonia para entregarle oficialmente la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez está programada para hoy, 22 de octubre, a las 4 p. m.

Para quienes no conocen la historia, esta distinción fue creada mediante el Acuerdo 36 de 1993 para premiar servicios y contribuciones especiales para Bogotá. Dependiendo del mérito, la orden puede otorgarse en los grados de Cruz de Plata, Cruz de Oro o Gran Cruz. Honestamente, se merecen el reconocimiento por poner a Bogotá en el mapa global con tanta clase.