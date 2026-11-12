Къци Вапцаров е сринал мечтите на Милица Гладнишка за актриса

Развлечения

Милица Гладнишка сподели пред 300 души в столичен клуб, че Къци Вапцаров я е обидил, казвайки ѝ, че от нея актриса няма да стане. Повод за това признание стана представянето на дебютната книга на Соня Славчева „Жената, която спря да целува жаби“.

Милица беше поканена да прочете откъс от творбата, а я впечатли признанието на авторката, че е показвала част от ръкописа на свой познат, който е бил категоричен, че от нея нищо не става. Гладнишка сподели и своите преживявания. Тя разказа как в школата на Венци Кисьов са ѝ съветвали да учи театрознание, вместо актьорско майсторство. Дори един диджей в караоке бар, към когото се е обърнала за инструментали на песни, ѝ е препоръчал просто да си търси друга работа.

Накрая и Къци Вапцаров е казал, че от нея актриса няма да излезе, но Милица използва случая, за да напомни на публиката колко е важно човек да не се отказва от мечтите си и да продължи да работи за тях. След като все пак прочете откъса, тя се шегува с авторката, че ще удържат два лапсуса от хонорара ѝ. Актьорът Дарин Ангелов, който също присъстваше, се включи в шегата с въпроса: „Ама и пари ли ще има“, на което тя отвърна с рязко, но смеящо се „За тебе – не“.

Соня Славчева похвали изпълнението на Милица, казвайки, че не е очаквала една от най-тъжните си творби да прозвучи толкова жизнерадостно. Самата Гладнишка призна, че е настръхнала от собственото си представяне.

На промоцията присъстваха и други известни лица. Откъси от книгата прочетоха Петър Антонов и Велина Георгиева, а за музиката отговаряше Милен Кукошаров. Книгата беше представена от нейната учителка по творческо писане Яна Борисова, а издателят ѝ от „Книгомания“ Илиян Андонов също взе думата. Последният определи Соня Славчева като автор с добро чувство за хумор и умение да превръща житейски ситуации в емоционални истории. Като жест за бъдещи успехи, той ѝ подари позлатена химикалка за автографи, а младата писателка издаде, че вече работи над нов роман.